Dan Bucsa despre absorbtia de fonduri UE in 2018: Speram ca va fi mai bine decat anul trecut, ca mai prost este foarte greu sa poti!

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii și salvatorii au fost alertați sa intervina pentru a lichida un incendiu dintr-un spațiu comercial din sectorul Buiucani al Capitalei, iar viața mai multor cetațeni a fost in pericol. Avocatul Vadim Vieru anunța despre un incendiu dintr-o incapere ne locativa de la parterul unui bloc locativ…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Alocarea financiara aferenta ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic este de 176,06 milioane euro Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca alocarea financiara aferenta Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane…

- Ca sa ii permita sa cumpere Ilva, cel mai mare combinat siderurgic din Europa, Comisia Europeana i-a cerut grupului ArcelorMittal sa scoata la vanzare mai multe unitati de productie. Desi numele acestora n-a fost inca dezvaluit oficial, n-ar fi exclus ca printre ele sa se afle si combinatul…

- Veste proasta pentru soferii care circula prin sectorul 3 al Capitalei! Mai exact, de luna viitoare reincepe operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Reamintim ca, in anul 2015, decizia Curții Supreme a aruncat in aer afaceri uriașe de milioane de euro, caștigate din ridicarea mașinilor.…

- Italia este interesata sa promoveze activ oportunitatile pe care le ofera Republica Moldova investitorilor. Declaratii in acest sens a facut ambasadorul Italiei la Chisinau, Valeria Biagiotti, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, potrivit unui comunicat…

- Peste o suta de persoane au participat, miercuri, la Iasi, la conferinta "IT&C and Intellectual Property", eveniment aflat la a doua editie, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C. Organizatorul evenimentului, Raluca Voivozeanu, a declarat jurnalistilor ca a ales sa organizeze conferinta…

- Asa cum era de asteptat, lucrurile continua sa fie inflamate la UTA. Fanii nu-l accepta pe Ionut Popa, sub nicio forma, fiindu-le un adevarat inamic. Luni seara, intr-o emisiune tv, liderul celor de la Suporter Club UTA, Dan Proca a reafirmat ceea ce era de banuit: nu exista cale de impacare decat…

- Presedintele rus in exercitiu Vladimir Putin s-a felicitat luni, cu cateva zile inainte de alegerile prezodentiale, ca a facut din agricultura o ”locomitiva” a economiei ruse, printr-o crestere puternica a productiei, favorizata in opinia sa de ”schimbul de sanctiuni” cu Occidentul, relateaza AFP.…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, ridicand piata de fashion la aproape 5 miliarde de euro, conform unui studiu privind dinamica industriei modei. Comertul de profil din Romania este controlat, in proportie de 83%, de investitorii…

- Scandalul izbucnit in PNL, cu lovitura data gruparii Chitic, merita atenția opiniei publice deoarece vorbim un partid care are pretenția sa conduca județul Neamț. Consideram ca luarile de poziție ale celor din partid merita consemnate. Ora 10.28. Adrian Ciobanu, consilier local PNL si vicepresedinte…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Urmeaza sectorul celor trecuti de 50 de ani, care conduc o afacere si care aduna peste 6.100 de antreprenori (15-), apoi „sectorul seniorilor", unde ii gasim pe cei 5.800 de oameni de afaceri din judet cu varsta de peste 60 de ani. Putem astfel observa ca numarul antreprenorilor tineri este mai mic…

- 'Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele care urca pe grila din 2022 direct, incepand de maine (joi - n. r.). Va vom transmite salariile, ca sa vedeti despre ce este vorba. Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- "Avem un sistem supradimensionat, in conditiile unei sustineri financiare necorespunzatoare, deci este subfinantat in totalitate. Cheltuim foarte, foarte multi bani pe componenta de operare, care este generata de pierderi masive, de ineficienta. Daca ati avea cifrele, v-ati speria ce dimensiuni exista.…

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- In trimestrul al patrulea din 2017, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,13%, in scadere cu 0,09 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. "Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior. Comparativ…

- Moscova urmarește cu ingrijorare evoluția din zona economica a Ciprului și militeaza pentru o rezoluție pașnica, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, transmite agenția TASS. Declarația Ministerului de Externe al Rusei vine in contextul atmosferei tot mai tensionate…

- Regatul Unit ramine un partener de incredere al Republicii Moldova, care va continua sa ofere sprijinul necesar pentru modernizarea economiei naționale. Acest lucru a fost menționat de catre ambasadoarea Marii Britanii in Republica Moldova, Lucy Joyce, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei…

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește in: Sectorul BUIUCANI: str. V. Lupu direcția spre str. C Stere; intersecția cu sens giratoriu strazilor: C. Ieșilor - I. Creanga - Ștefan cel Mare; str. M. Viteazul direcția spre bd. Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: str. Miorița, direcția de deplasare…

- Iris a lansat videoclipul muzical „Poveste fara sfarsit”, alaturi de MediaPro Music, aceasta piesa reprezentand cel de-al doilea material compus si produs in noua formula a trupei.„Ne era dor sa spunem povesti frumoase. Eu si Relu lucram de ceva timp la linia piesei, iar intr-o zi am prezentat-o…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. “PIB-ul României a accelerat în 2017 la un nivel estimat la 6,7%,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație serviciile de cadastru aferente giratoriilor suspendate din zona de Sud a Centurii Capitalei. Cele doua lucrari de infrastructura sunt parte a proiectului de “Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti…

- Crytek incearca sa revina pe piața jocurilor blockbuster cu Hunt: Showdown, un FPS cu inclinații stealth și tactice in care 4 echipe a cate 2 jucatori se infrunta indirect pe aceeași harta pentru a dobori primii monștrii cu valoarea cea mai ridicata. Desigur, inamici normali impanzesc harta, iar…

- De la evenimentele din 1989 incoace multe intrebari și-au gasit raspunsul, alte dileme au aparut, dar o intrebare a ramas mereu constanta in mintea și inima salariatului roman: de ce, dupa atația amar de ani, persoanele active din Romania continua (in marea lor majoritate) sa aiba salarii de mizerie…

- Un barbat din Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut de politisti dupa ce si-a hartuit fosta concubina, careia i-a trimis mai multe mesaje de amenintare, i-a distrus masina si a sechestrat-o in casa impreuna cu copiii ei.

- Mihai Cristian Botan, barbatul care si-a ucis cu sange rece fosta sotie, a facut o declaratie uluitoare, in fata anchetatorilor de la sectia Omoruri. El a spus ca o ura pe aceea careia i-a luat viata. Botan a lovit-o de doua ori cu cutitul pe Nicoleta Botan, chiar in biroul gradinitei din Sectorul 2,…

- Realizarea Autostrazii Iasi – Targu Mures nu trebuie pusa sub semnul intrebarii, proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transporturi, a declarat, astazi, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Sova. In ceea ce priveste memorandumul privind realizarea autostrazii Brasov…

- "Gradul de inzestrare cu tehnica pentru prevenirea si stingerea incendiilor este de 80,91 la suta. Necesarul este de 107, exista 87 de autospeciale, inregistrandu-se un deficit de 20. Dintre acestea 39 autospeciale cu o vechime de peste 10 ani", se arata in bilantul ISU Dobrogea, prezentat luni,…

- O educatoare, angajata a unei gradinițe din centrul capitalei, a fost înjunghiata de soț! Femeia, în vârsta de 38 de ani, a fost înjunghiata de barbat în zona toracelui, având doua plagi. Nu se știe, deocamdata, daca atunci când a avut loc tragedia erau de…

- Prima runda de negocieri intre Republica Moldova și China privind Acordul de liber schimb este programata pentru 11-12 februarie 2018. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intilnirii pe care au avut-o ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii Populare Chineze…

- CIRC SI AMENINTARI AMENINTARI CU MOARTEA… Suparat pentru faptul ca a fost mediatizat accidentul pe care l-a provocat pe DE 581, precum si pentru faptul ca i-a fost prezentat diagnosticul de la spital si numele, Mihai Filimon, de 28 de ani, a inceput sa ameninte ziaristii cu moartea, politistii cu judecata,…

- Ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la București Foto: Arhiva / facebook.com/InstitutulElieWiesel. Federatia Comunitatilor Evreiesti a organizat, astazi, o ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la Bucuresti din 1941. În Piateta Sef Rabin…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria. 'Aprofundarea relatiilor cu Japonia constituie o prioritate a componentei…

- Sectorul bancar a platit in total 20,6 miliarde de lei la bugetul de stat in perioada 2012-2016, sub forma de impozite si contributii, se arata intr-un studiu prezentat marti de Asociatia Romana a Bancilor (ARB), realizat de PwC.

- Gheorghe Simon, „in calitatea sa de ministru al Economiei, numit politic in Guvernul Romaniei”, a transmis presei, sambata, un mesaj in care arata ca „ma voi supune, neconditionat, oricarei noi decizii care va fi luata de catre CEx al PSD”.

- Din cauza incendiului inregistrat de pe str. N.Testemițeanu 23, este sistata circulația pe str.N.Testemițeanu in perimetrul strazilor:C.Virnav cu N.Gheorghiu. Pe bd.Renașterii Naționale vis-a-vis de Circ, este inregistrat accident rutier. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul…

- ♦ Piata creditelor continua sa aiba un potential bun ♦ Canalele la distanta, banca mobila sau electronica, centrele de contact, vor evolua in continuare ♦ Prioritare sunt investitiile in digitalizare si imbunatatirea calitatii serviciilor.

- Elicoptere Black Hawk made in Romania! Gigantul american Lockheed Martin propune ministerului Apararii posibilitatea deschiderii unei linii de producție, in Romania, pentru elicopterele utilitare UH-60 Black Hawk. Reprezentanții companiei au discutat marti, 9 ianuarie, cu Ministerul Apararii despre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare". "Japonia s-a luptat ani de zile…

- Priviti, stimati cititori, ce se intampla atunci cand taxa auto nu mai e o problema, iar permisul se poate obtine pe spagi, la Pitesti! Un tanar din Prahova, mort de beat, a aterizat cu masina, proaspat adusa din Germania si cumparata pe cateva sute de euro, in sensul giratoriu de la Gara…

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…

- Rick Hall, muzicianul alb devenit celebru in lumea muzicii soul, a decedat la varsta de 85 de ani in locuinta sa din Muscle Shoals, un orasel din Alabama, pe care l-a transformat intr-un reper international, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR DNA:…

- Anuntul de participare si documentatia de atribuirea a contractului privind construirea unor patinoare in parcurile din Sectorul 5, inclusiv in Parcul Romniceanu, arie protejata, este publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) din 20 decembrie, iar valoarea acestuia se ridica la peste…

- „Red Union Fenosa” anunta ca astazi, 28 decembrie, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice. Deconectarile vor avea loc pe urmatoarele adrese. 1. Chisinau, sectorul Botanica: str. Grenoble 257 – in intervalul de timp intre 10:30 – 12:00 2. Chisinau, sectorul Buiucani, or.…