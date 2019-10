Dan Brouillette va fi nominalizat pentru postul de secretar american al Energiei

Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri nominalizarea secretarului adjunct pentru energie Dan Brouillette pentru functia de ministru al energiei, transmite Reuters preluat de agerpres. "Sunt bucuros sa-l propun pe secretarul adjunct Dan Brouillette pentru a fi noul ministru al energiei.

Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri nominalizarea secretarului adjunct pentru energie Dan Brouillette pentru functia de ministru al energiei, transmite Reuters. "Sunt bucuros sa-l propun pe secretarul adjunct Dan Brouillette pentru a fi noul ministru al energiei. Experienta lui Dan in

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca mai multi lideri talibani ar fi urmat sa ajunga in SUA, la Camp David, impreuna cu presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, insa reuniunea a fost anulata, potrivit CNN, citat de Mediafax. Presedintele american a scris pe Twitter ca a…

