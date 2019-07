Stiri pe aceeasi tema

- De 7 luni incoace Adela Popescu experimenteaza viața de mamica cu doi copii. Cum s-a acomodat la noua viața de familie, cat de repede și-a revenit dupa sarcina și cat timp mai are pentru ea și micile sale placeri, ne-a povestit intr-un interviu pentru perfecte.ro

- Actorul Dan Bordeianu a oferit detalii despre viața sa din prezent. Dan Bordeianu se declara un barbat implinit și fericit alaturi de familia sa, alaturi de care traiește la Branești, in casa construita de tatal sau. "Daaa! Acolo e. Cu fabuloasa mea sotie, Teodora, cu magnifica mea fiica, Maria, cu…

- Angeles lanseaza „Iubire sau blestem”, o melodie cu un sound care te poarta de la funk la dance și care vorbește despre speranța in iubire. Este posibil sa gasești pe cineva exact așa cum iți dorești? Raspunsul il da Angeles in noua sa piesa. Angeles a povestit: „Textul piesei „Iubire sau blestem” este…

- Postarea lui Nycol Ds pe FacebooK: "Buna dimineata....fac si eu un apel umanitar...sunt internata cu fetitele la spital si in salon cu noi este o fetita mica de vreo 3 luni abandonata....a fost nascuta prematur la 29 de saptamani cu 600 de grame si abandonata inca de pe atunci..Este bolnavioara...ceva…

- O tanara supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv a povestit prin ce momente de cumpana a trecut in noaptea groazei. A reușit sa scape cu viața, dar amintirile sunt inca vii, iar consecințele i-au ramas marcate pe retina. In noaptea de 30 octombrie 2015, in clubul Colectiv , bucuria de a fi la…

- La 25 de ani de la moartea legendarului pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, marele sau rival Alain Prost, cvadruplu campion mondial, a declarat ca întreaga sa cariera si viata au fost legate de numele brazilianului, relateaza agentiile de presa, conform Agerpres.Senna…

- La 25 de ani de la comemorarea legendarului pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, marele sau rival Alain Prost, cvadruplu campion mondial, a declarat ca intreaga sa cariera si viata au fost legate de numele brazilianului, relateaza agentiile de presa. Senna si-a gasit…