- Dan Bittman a vorbit despre relație de iubire cu Mihaela Radulescu, pe care au avut-o in urma cu ceva ani. Cei doi au ramas in relații bune, iar artistul ii mai da uneori sfaturi vedeti de la Pro tv. Dan Bittman și-a spus parerea despre relatia acesteia cu Felix Baughmater , in direct la Antena 1,…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Anca Radulescu e cumnata Mihaelei Radulescu. Diva de la Monaco nu a fost la nunta acesteia cu fratele sau, insa cele doua au ajuns sa se cunoasca la spital. Anca Radulescu este de profesie make-up artist și este soția fratelui Mihaelei Radulescu, Florin. Intre cele doua exista o relație foarte apropiata,…

- Mihaela Radulescu este o femeie frumoasa, iar aspectul sau fizic este ajutat si de medicul estetician. Mihaela Radulescu vrea sa fie mereu la moda si in trend, insa de multe ori nu prea ii iese.

- Simona Halep a tinut sa-si linisteasca prietenii, dupa ce in presa a aparut o imagine cu ea pe patul de spital, cu perfuzia in mana. Tenismena le-a transmis un mesaj emotionant tuturor celor care i-au fost alaturi dupa infrangerea dramatica de la Australian Open.

- Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar. "In decembrie, satul de discuții, am vorbit cu avocații mei sa vedem daca putem divorța la notar. Și așa am și facut, dupa ce ei au discutat cu cei ai…

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a transmis un mesaj impresionant mamei sale, Ami Teiceanu. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut, cand iubita lui, Anda Calin, a adus pe lume o fetița. Liviu Varciu mai are o fata, Carmina, dintr-o poveste de dragoste pe care a trait-o cu Ami Teiceanu.…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Bobby Paunescu trece prin momente delicate. Cu inima sfasiata de durere, milionarul a facut public un mesaj, care i-a cutremurat pe multi. In aceasta perioada grea, frumoasa lui sotie, Alice Peneaca, ii este alaturi atat cat poate.

- Mihaela Radulescu a facut avort pe vremea cand avea doar 18 ani. Era insarcinata, la acea vreme, in patru luni. Mihaela Radulescu, pe care primul soț, Bogdan, a prins-o in pat cu un dansator , are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, la o zi de cand fusese retinut de catre procurorii anticoruptie din Bacau, social-democratul aflat in fruntea Consiliului Judetean Neamt a aflat ca magistratii au decis cercetarea sa sub control judiciar. Mai exact, judecatorii de la Tribunalul…

- Monica Gabor si fiica ei, Irina, s-au apropiat foarte mult in ultima vreme si desi le despart mii de kilometri, nimic nu o impiedica pe Monica Gabor sa-i transmita toate gandurile bune si toata iubirea fiicei sale.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt, moment perfect pentru multe publicatii sa o cupleze cu diferiti actori, unii celebri. Se pare ca nimic nu este adevarat, iar vedeta este, in continuare, singura.A

- Anda Calin si-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat pe o retea de socializare o fotografie pe care a facut-o pe un pat de spital. Unul dintre mesajele pe care le-a primit imediat este: "Ce ai patit?", dar raspunsul se regasea in descrierea pe care iubita lui Liviu Varciu a scris-o in dreptul pozei facuta…

- Catrinel Sandu a transmis cel mai emoționat mesaj dupa ce a anunțat divorțul de jucatorul de tenis Gabriel Trifu. La sfarșitul anului trecut, vedeta de televiziune Catrinel Sandu șoca pe toata lumea cu anunțul separarii de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fetițe. Catrinel…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, ieri, la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt, in judetul Vaslui. Autoritatile sucevene sunt partenere cu administratia judeteana din Vaslui in cadrul Programului Stefanian,…

- Denis Alibec și-a scos mama și prietenii in oraș. Mesajul transmis de atacant de ziua lui. Denis Alibec a implinit azi 27 de ani. Masivul atacant de la FCSB, care trece prin momente foarte dificile, n-a ezitat sa puna o poza pe rețelele de socializare de la masa pe care le-a oferit-o in oraș mamei,…

- Mihaela Radulescu le-a transmis un mesaj fanilor sai pe Instagram. "Diva de la Monaco" le-a multumit acestora si le-a transmis ca este timpul ca fiecare sa se concentreze pe ceea ce conteaza in anul urmator si ca fiecare sa se distreze si sa ii inspire pe ceilalti.

- Mihaela Radulescu a simțit nevoia sa le faca o marturisire prietenilor sai de pe internet la sfarșit de an 2017. Mihaela Radulescu, cunoscuta publicului larg și drept diva de la Monaco, este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul autohton. Mihaela Radulescu are o relație, de trei ani…

- Cunoscutul manelist a facut recent publica o imagine, care a fost imortalizata dupa marea reconciliere cu cea de-a doua "sotie". Felul in care apar in poza Florin Salam si Roxana Dobre a dus la aparitia mai multor discutii pe internet, iar mesajul artistului i-a lamurit doar pe unii dintre fanii cuplului.

- Custodele Coroanei, Majestarea Sa Margareta, a transmis romanilor un mesaj de Craciun, in care a facut referire si la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca nimic nu ar fi dat Majestatii Sale "mai multa satisfactie decat asezarea impreuna a intregii noastre natiuni".

- Iubitul Mihaelei Radulescu, Felix Baumgartner, a ajuns in finala concursului care iși dorește sa desemneze cel mai stilat barbat al anului 2017 și, implicit, cel mai bine imbracat barbat din lume, acesta concurand cu Keanu Reves, Tom Cruise, Ryan Gosling, Lionel Messi, Justin Trudeau și mulți alții.…

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- Bunatate și generozitate, cele doua cuvinte care le definesc pe liderele PAM, Alina Fratica și Argentina Culcuș. Cele doua doamne și-au continuat acțiunile caritabile și au mers sambata, 9 decembrie, la Centrul de ingrijire și asistența sociala din Bradu. Acolo sunt gazduiți și ingrijiți 34 de persoane,…

- Dupa ce s-a aflat ca Laurette divorțeaza de afaceristul Ciprian Nistor, aceasta i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant de ziua ei! Foarte bucuroasa de micuța Serena, Laurette i-a transmis ca o iubește foarte mult și ca prezența ei reprezinta cel mai mare motiv de fericire.

- Regele Mihai I a incetat din viata, la varsta de 96 de ani. Majestatea sa s-a stins la ora 13:00, la resedinta sa din Aubonne, Elvetia. Pana in ultima clipa, la capataiul suveranului a stat Altetea Sa Regala, Principesa Maria.

- REGELE MIHAI I A MURIT. Nicoleta Cirjan, fosta iubita a nepotului Regelui Mihai, a facut public un mesaj in memoria Majestatii Sale. In randurile scrise, mama presupusei stranepoata a Regelui Mihai I le-a dat cateva sfaturi romanilor.

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea la Romania TV.Presedintele…

- Mesajul președintelui Klaus Iohannis, de Ziua Naționala: ”1 decembrie reprezinta idealul nostru de a fi liberi și uniți, intr-o Romanie condusa de politicieni responsabili și integri”, a transmis șeful statului, vineri, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. ”Astazi este ziua noastra naționala,…

- La mai bine de 24 de ore dupa ce a inceput cea mai mediatizata pomana din Romania, Oana Zavoranu a facut public un anunt transant, in stilul cu care ne-a obisnuit. In randurile scrise, sotia lui Alex Ashraf a facut referire atat de oamenii care o apreciaza, dar si la cei care continua sa o critice.…

- Iubitul Mihaelei Radulescu, a fost nominalizat la o categorie importanta, și anume la cea de cel mai stilat barbat al anului 2017. Reacția lui a fost extrem de amuzanta. Felix Baumgartner, care are o relație de iubire de trei ani cu prezentatoarea de televiziune Mihaela Radulescu , este un sportiv celebru…

- Mesajul dur al Departamentului de Stat al SUA, care indeamna Parlamentul Romaniei sa respinga „propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei”, este considerat de jurnalistul Rareș Bogdan o „palma usturatoare pentru Parlament deoarece restul metodelor au eșuat.”…

- Actrita Nuami Dinescu, cunoscuta publicului larg drept „Tanta”, a transmis un mesaj emotionant dupa ce a flat ca s-a dus si Cristina Stamate. Actrita a marturisit ca a invatat foarte multe de la ea si de la Stela Popescu si ca publicul nu le-a iubit doar datorita talentului lor, ci si pentru ca erau…

- Mihaela Radulescu a explicat ca a existat un lucru pe care n-a putut sa-l faca niciodata in prezența legendarei actrițe Stela Popescu. Ani la rand, Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, a avut-o ca invitata pe Stela Popescu la emisiunile de televiziune pe care le-a prezentat. Deși s-au…

- Pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe artista Teatrului de Revista aceasta ultima zi a saptamanii a fost foarte grea, fiind cea a marii despartiri de omul si actrita Stela Popescu. Printre cei mai greu incercati de plecarea din aceasta lume a actritei de la Revista a fost Alexandru Arsinel,…

- Moartea actritei Stela Popescu a indurerat o tara intreaga. Farmacia Catena a postat un mesaj pe site ul oficial prin care isi exprima durerea si regretul fata de artista. Stela Popescu a jucat mai multi ani in reclamele lantului farmaceutic, alaturi de Alexandru Arsinel, Adrian Enache si Nico."Catena…

- Mihaela Radulescu a fost premiata și a profitat de ocazie pentru a spune lucruri mai puțin știute și comentate despre ea. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , este una dintre vedetele care au reușit sa reziste foarte mulți ani in peisajul monden din Romania. Diva de la Monaco,…

- Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, exact cand este organizat referendumul de revocare a primarului Dorin Chirtoaca, inițiat de socialiști. „Mihai Ghimpu se supara cand ii spun Mihail Fiodorvici. Azi ii vor spune așa: Mihail Fiodorovici, sa fii sanatos!”, i-a…

- 2018 se anunța un an miraculos din punct de vedere al sentimentelor. Nu toți vor avea parte de fericirea suprema, insa trebuie sa știi ca exista zodii carora anul urmator le va aduce implinirea pe plan personal. Fecioarele, Balanțele și Varsatorii sunt printre ele.

- Mihaela Radulescu are cateva trucuri la care apeleaza pentru a fi intr-o forma fizica de zile mari. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , nu-și arata deloc varsta și are un trup pentru care ar invidia-o și tinerele de 20 de ani. Cea supranumita diva de la Monaco, care are o relație…

- Parintii, dar si celelalte rude si prieteni ai Denisei Raducu sunt revoltati dupa ce au auzit speculatiile potrivit carora artista nu ar fi murit din cauza maladiei teribile: cancer la ficat. Acestia au reactionat, iar unul dintre membrii familiei a facut marturisiri sub protectia anonimatului.

- In jur de 50 de bistrițeni și-au petrecut seara de duminica in strada, solidarizandu-se cu protestatarii din restul țarii. Nemulțumirile au fost legate de legile justiției, dar și de masurile fiscale luate de guvernanți.

- Un roman stabilit in Londra a ajuns vedeta pe internet dupa ce a postat pe rețeaua de socializare un mesaj surprinzator pentru romani. Dinu Șovea a postat pe Facebook un videoclip care a ajuns viral pe internet, strangand pe rețeaua de socializare, in 21 de ore de la publicare, 64 mii de vizualizari.…

- Viața ne ofera multe momente in care sa o privim altfel decat o facem in mod obișnuit. Un exemplu de cat de prețios este timpul petrecut alaturi de cei dragi ni l-a oferit o tanara din Marea Britanie care a aflat ca mai are de trait mai puțin de doi ani