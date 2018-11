Stiri pe aceeasi tema

- DezvEluiri in exclusivitate la "Acces Direct" despre cea mai cunoscutE infractiune din Romania: metoda accidentul! Direct din spatele gratiilor, capul grupului, Ovidiu Chihaia, a povestit cum a reuxit sE pEcEleascE zeci de bEtrani! Iar sEgeata, adicE omul care ridica banii xi stEtea fatE in fatE cu…

- Simona Halep s-a intors in Romania, luni seara, pentru a face cateva analize medicale, in vederea identificarii cauzelor problemelor de la spate. Numarul 1 WTA urmeaza sa fie supusa unei investigatii RMN, scrie Mediafax.ro.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț important despre salariul minim brut. Ea a precizat la un post de televiziune, dar și pe pagina sa de Facebook de cand va crește acesta. Eugen Teodorovici nu ar mai vrea salariu minim pe economie in sectorul privat, ci doar la bugetari Ce iși…

- Un scandal de mari proporții a izbucnit în cadrul lotului naționalei de fotbal a României U19, unul dintre jucatori fiind acuzat de furt.Ștefan Târnovanu (18 ani), de la Poli Iași, i-ar fi fotografiat cardul lui Andrei Cristea (Gaz Metan Mediaș), portar și el, și…

- Scandal pe aeroport intre Cristian Preda și Gigi Becali. Europarlamentarul susține, intr-o postare pe Facebook, ca Becali l-a amenințat, l-a injurat și lovit in geanta pe care o purta. De cealalta parte, finanțatorul FCSB neaga incidentul. „Scene oribile la Otopeni, la plecarea spre Strasbourg. Il…

- Brigitte SfEt a fost plecatE cu noul iubi intr-o altE vacantE minunatE in Turcia xi mai apoi in Italia. S-au simtit excelent impreunE xi s-au distrat, dar dupE escapada amoroasE, Brigitte NEstase s-a intors in Romania.