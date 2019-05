Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai nu poate produce ''o turbulenta atat de mare incat sa rastoarne actuala majoritate''. "Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, fara indoiala, constituite un barometru,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru. "Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat si lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din 26 mai. Potrivit unui comunicat al AEP transmis miercuri AGERPRES, proiectul de hotarare stipuleaza masuri…

- Liderii PLUS si USR, Dacian Ciolos si Dan Barna, au depus, marti la BEC, peste 500.000 de semnaturi si lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Cei doi au declarat ca acesta este un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si pentru a repune tara noastra pe drumul spre Europa.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…

- Fostul secretar al PNL Bistrița-Nasaud, Vasile Silași – primarul comunei Chiochiș, nu se va implica deloc in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. Acesta spune ca, in acest moment, prefera sa faca doar administrație. „Nu pot sa merg alaturi de un partid in care nu sunt dorit de conducerea…

- Lovitura pentru USR - Plus. Biroul Electoral Central a respins candidatura Aliantei dintre cele doua partide la alegerile europarlamentare. Potrivit celor de la partidul lui Ciolos, decizia ar fi fost luata pentru ca nici acesta, nici Dan Barna nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS in Registrul…

- Deputatul Gabriela Podașca va reprezenta PRO Romania in cadrul training-ului organizat de rețeaua tinerilor parlamentari din Parlamentul European – EU40, in vederea pregatirii alegerilor europarlamentare din mai.Cursurile se desfașoara in perioada 5-6 martie și sunt adresate tinerilor politicieni…