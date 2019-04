Dan Barna: Vom folosi toate resursele pentru a obliga Biroul permanent să pună în dezbatere iniţiativa "Fără penali" "Anticipam o continuare a luptei la nivelul Parlamentului. Vom folosi (...) toate resursele juridice si resursele pe care legislatia ni le pun la dispozitie pentru a obliga acest Birou permanent sa puna in dezbatere si pe ordinea de zi initiativa cetateneasca si pentru a ajunge la acel referendum prin care cetatenii romani vor vota un lucru foarte simplu - cei condamnati penal nu mai trebuie sa ne reprezinte din nicio pozitie", a declarat liderul USR, la Parlament. El a spus ca nu se asteapta ca majoritatea parlamentara sa sprijine initiativa. "Probabil in urmatoarele saptamani si luni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

