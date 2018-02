Stiri pe aceeasi tema

- Exista un "consens national" de a nu accepta idei ce promoveaza, in componenta Uniunii Europene, conceptele de "nucleu dur" si "periferie" iar Romania nu este singura "in aceasta batalie", a declarat, joi seara, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a vorbit la Antena 3, pornind…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Sistemul judiciar din Polonia este mai obiectiv si mai eficient dupa reforma, a estimat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki, care s-a referit la lansarea, in decembrie anul trecut, a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona de catre Comisia Europeana contra Varsoviei,…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, cere majoritatii guvernamentale PSD-ALDE-UDMR sa opreasca modificarile controversate la Codurile Penale, care starnesc ingrijorarea Comisiei Europene, altfel existand riscul ca Romania sa ia calea Poloniei. Declaratiile au fost…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Presedintele Andrzej Duda a semnat, miercuri, doua legi controversate care completeaza o schimbare radicala a sistemului judiciar polonez, ignorand anuntul facut de Comisia Europeana privind declansarea unei proceduri fara precedent impotriva Poloniei, care poate conduce la privarea tarii de drepturile…

- Comisia Europeana a propus un pas fara precedent. Si anume lansarea procedurii de activare a Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona – de functionare al Uniunii Europene- la adresa Poloniei. “Cu inima grea am activat Articolul 7. Dar faptele nu ne dau de ales. Nu avem alta optiune. Nu e vorba doar…

- Dupa ce Comisia Europeana a decis declansarea Articolului 7 in cazul Poloniei, presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o sedinta cu presa, ca exista un risc de activare a Articolului 7 si in cazul Romaniei. Vedeti mai jos ce presupune Articolul 7: Nimeni nu poate fi…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Masura poate conduce la privarea tarii de drepturile de vot in cadrul…

- Decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de sanctionare a Poloniei in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE "nu are nicio valoare", fiind motivata politic, acuza Partidul Lege si Justitie (PiS, centru-dreapta), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia de presa PAP. "Decizia…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia, relateaza agentiile internationale…

- Comisia Europeana a activat miercuri, dupa luni de avertismente, Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP, preluata de News.ro. Pentru moment, prima masura dupa…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press. Ministrul…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia, relateaza agentiile internationale…

- Comisia Europeana propune Consiliului Uniunii Europene sa adopte o decizie in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE, care prevede posibilitatea suspendarii drepturilor de vot ale Poloniei, din cauza situatiei sistemului judiciar polonez.

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta. Totodata, Kurz a apreciat ca UE ar trebui sa le acorde o mai mare libertate statelor membre. In precedenta perioada in care extrema-drepta a guvernat…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- Facebook a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care poate asigura vanzarile catre agentiile de publicitate locale. Facebook si-a mutat operatiunile internationale in Irlanda, in 2010. Mai multe voci din Statele Unite si Europa au criticat Facebook din…

- Atacul armat a avut loc intr-un liceu din oraselul Aztec, situat in statul New Mexico. Seriful din comitatul San Juan, Ken Christesen, a declarat ca bilantul preliminar al atacului armat este de trei morti. Autorul atacului este, de asemenea, mort. Politia a securizat zona,…

- "Decizia presedintelui Donald Trump privind orasul Al-Quds (denumirea araba a Ierusalimului - n.red.) transforma trupele americane din Irak intr-o tinta legitima", a avertizat Akram al-Kaabi, liderul grupului paramilitar Al-Nojaba. Grupul paramilitar, creat in anul 2013 si sustinut de Gardienii…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Oficialul rus a precizat ca Statele Unite isi doresc sa obtina controlul complet asupra Balcanilor de Vest, urmarind sa atraga statele balcanice ”pe orbita Washingtonului”. Kelin sustine ca SUA exercita presiuni politice asupra statelor balcanice, adaugand ca Washingtonul intervine in afacerile…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Macron a evitat sa critice in mod direct Polonia si a precizat ca nu este de datoria lui sa tina predici unei alte tari din UE cu privire la reformele interne, dar a adaugat ca Franta va urmari concluziile investigatiei Comisiei Europene privind reformele judiciare din Polonia. "Avem in…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- In 1997, cand Helmut Kohl era cancelar, Titanic se afla in cinematografe, iar Arsenal era pe primul loc in liga, un barbat uituc si-a parcat masina undeva in Frankfurt. Si a ramas acolo timp de 20 de ani. La scurt timp dupa ce incercarea sa de a gasi masina a esuat, acesta a sunat la politie…

- Lazar a precizat ca o cerere a fost deja respinsa de catre Comisia Europeana, pentru acoperirea a jumatate dintre costurile pentru gardul anti-imigratie. "Comisia Europeana considera ca pilonul social al UE ar trebui sa sustina migratia. Ungaria nu va sustine niciodata o astfel de initiativa.…

- “Romania nu va avea niciun reprezentant la Saptamana IMM-urilor, un eveniment european extrem de important, organizat de Comisia Europeana, deoarece Ministerul pentru Mediul de Afaceri a … uitat sa organizeze un concurs național care sa stabileasca reprezentanții țarii noastre”, atrage atenția Hilde…

- Premierul Tudose a dat o prima reacție, dupa adoptarea masurilor fiscale, in ședința de Guvern de miercuri, și care sunt in continuare contestate in spațiul public atat de sindicate cat și de patronate. El a scris pe Facebook ca aceste masuri sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania,…

- Președintele Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, senatorul Titus Corlațean, reprezentant al Comisiei APCE pentru afaceri politice și democrație la Comisia Europeana impotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) considera ca in contextul ascensiunii atitudinilor și a retoricii politice rasiste…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a declarat luni ca anumite companii de tehnologie submineaza democratia si permit "fricii" si "lacomiei" sa declanseze comportamente anticoncurentiale pe piata, relateaza site-ul publicatiei Financial Times, potrivit Mediafax.Margrethe…