Dan Barna: Următorul Guvern: USR-PLUS cu PNL ”Eu nu am nicio indoiala ca urmatoarea guvernare a Romaniei va fi o guvernare USR-PLUS cu PNL. E o probabilitate mai mult decat rezonabila, tocmai de aceea, alegerile anticipate sunt importante si e necesar sa se intample cat mai repede, pentru ca aceasta majoritate care se va crea sa fie suficient de consistenta ca sa putem face reformele de care Romania chiar are nevoie. Mesajul acesta vine din strada, de la cetateni care au inteles”, a spus Dan Barna la Digi24. Intrebat daca da un test de coabitare ce se intampla acum, liderul USR a raspuns ca nu l-ar privi așa, dar ”este o treapta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deja celebrele panouri stradale cu Dan Barna, cu mesajul "Fericiti in Romania", a ajuns tinta glumelor in mediul online. In joc a intrat si PSD Constanta, care multumeste USR pentru mesaj. "Singurul partid de opoziție care se declara fericit sub guvernarea #PSD! Mulțumim!", este mesajul…

- Deja celebrele panouri stradale cu Dan Barna, cu mesajul "Fericiti in Romania", a ajuns tinta glumelor in mediul online. In joc a intrat si PSD Constanta, care multumeste USR pentru mesaj."Singurul partid de opoziție care se declara fericit sub guvernarea #PSD! Mulțumim!", este mesajul transmis…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca singura solutie agreata in momentul de fata de alianta USR-PLUS este reprezentata de alegerile anticipate si ca nu este dispus sa intre la guvernare "la misto", alaturi de Tariceanu si de Ponta, avand in vedere…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca USR poate intra la guvernare doar daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele de care Romania are nevoie, iar acestea nu pot fi facute alaturi de oamenii "care au fost langa Liviu Dragnea si PSD". "Vom sustine motiunea de cenzura si…

- Presedintele USR, Dan Barna, a postat, joi, pe Facebook, faptul ca partidul sau poate intra la guvernare, in anumite conditii, clarificand, astfel, declaratiile facute la Tulcea. „Nu, nu m-am razgandit. USR poate intra la guvernare doar daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele…

- Dan Barna susține ca USR poate intra la guvenrare daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele de care Romania are nevoie. Anunțul a fost facut de liderul USR chiar pe contul de...

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati, potrivit Agerpres."Nu…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE „Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna!…