- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) anunța ca in seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca…

- Managementul BC Victoriabank SA, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, are – incepand cu 5 martie a.c., doi membri noi, Bogdan Plesuvescu – Presedinte al Comitetului de Direcție si Vasile Donica – Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- Kazahstanul intenționeaza sa studieze experiența Republicii Moldova in deschiderea parcurilor IT. Acest fapt a fost menționat de catre consulul general al Republicii Kazahstan in Republica Moldova, Igor Mussalimov, la intrevederea sa cu ministrul moldovean al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a recomandat joi presedintelui kosovar, Hashim Thaci, sa nu se lase descurajat de "provocarile aparute din pozitia unor membri ai Uniunii Europene cu privire la statutul Kosovo", transmite BTA. "Suntem constienti de provocarile care apar din pozitia unor…

- Divizarea geopolitica din Republica Moldova nu dispare, o parte a populației și politicienilor privesc spre Est, alta – spre Occident. In același timp, unele sondaje sociologice denota creșterea eurosceptismului in rindul moldovenilor. Viitorul UE se afla sub semnul intrebarii, a afirmat politologul…

- Banca Naționala a Moldovei pune în circulație, începând cu data de 28 februarie 2018, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula în paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala. De ce avem nevoie de monede…

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Concluziile Consiliului de Afaceri Externe al Uniunii Europene, exprimate luni, 26 februarie, au o semnificație importanta pentru Republica Moldova. Totodata, regretele exprimate de Consiliu constituie o constatare care se refera la trecut și nu la viitor, considera Sergiu Ostaf, directorul Centrului…

- Municipiul Vaslui este, probabil, un caz unic in lume, dupa ce, pe un spor natural constant negativ in ultimul sfert de secol, a ajuns sa-și dubleze populația in ultimii șapte ani. Explicația este data de numarul mare de cetațeni nascuți in Republica Moldova care, pentru a putea munci in spațiul Uniunii…

- Foto: Dan Barna, președinte USR Comunicat de presa Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și Post-ul USR inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature apare prima…

- Bancile din Republica Moldova vor trebui sa respecte reguli noi la prezentarea rapoartelor. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultari publice Instrucțiunea cu privire la prezentarea de catre banci a rapoartelor COREP in scopuri de supraveghere. Proiectul hotaririi instituie cerințe…

- Uniunea Salvati Romania (USR) condamna decizia politica luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Uniunea precizeaza ca respinge categoric "aceasta incalcare a…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii noastre. Site-ul instituției a publicat proiectul unei rezoluții înaintata de congresmenii David Price și Pete Olson, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Ben-Oni Ardelean a avut marti o intrevedere cu Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru integrare europeana al Republicii Moldova, context in care a fost subliniata importanta consolidarii relatiilor dintre cele doua tari atat la nivelul dialogului interparlamentar,…

- Dezvaluiri incredibile despre sportivii moldoveni plecati la JO de la Pyeonchang / Declarația a fost facuta de presedintelui Federatiei de Biatlon din Moldova, Petru Bria, și a fost facuta în cadrul unui interviu în studioul radio Sputnik Moldova. „Nu am putut obtine mai…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, a avut marți, 6 februarie a.c., o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Molova. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Ana Birchall a reiterat importanța pe care…

- Obiectivul strategic al Romaniei in relatiile cu Republica Moldova ramane integrarea europeana a statului vecin, aceasta fiind "singura optiune care poate sa aduca prosperitate, siguranta si libertate cetatenilor indiferent de varsta, etnie, de limba vorbita sau confesiunea religioasa" a declarat, marti,…

- In ultimul timp, in Republica Moldova au inceput sa vina un șir de emisari care creeaza probleme pentru țara, prin promovarea unor idei neconstituționale. Declarația a fost facuta de catre consilierul prezidențial Corneliu Popovici in cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, aceasta este o problema…

- Igor Dodon, despre unirea Republicii Moldova cu Romania. „Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil”, a sustinut presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a decorat mai multe personalitați marcante din Republica Moldova, care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statalitații țarii și la sporirea prestigiului acesteia pe plan internațional, anunța NOI.md. „Data de 2 februarie 1365 figureaza ca una de…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Municipalitatea Milano si statul italian au contestat decizia cu privire la mutarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, anunta Curtea de Justitie a Uniunii Europene, potrivit AFP.

- Statele Unite ale Americii vor aloca Moldovei peste 11 milioane de dolari pentru dezvoltarea economica și promovarea reformelor structurale in țara. Acest lucru este prevazut de Programului USAID pentru reforme structurale, la a carei lansare oficiala au participat ministrul Economiei și Infrastructurii,…

- In domeniul justiției din Republica Moldova trebuiau sa fie facute reforme in trecut, dar a lipsit voința politica. Actualmente, reforme au loc mai mult in domeniile legate de economie, unde situația se imbunatațește. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko,…

- Din ce in ce mai multe mijloace banești vin in Moldova din strainatate de la imigranții de munca și de la alte categorii de cetațeni. Potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, in special, in anul 2017, volumul total al transferurilor bancare de mijloace banești din strainatate in favoarea persoanelor…

- Valeriu Tihonov, primul Ambasador al Republicii Moldova in Statul Qatar, a fost decorat post-mortem cu ordinul „Al Wajba”, noteaza NOI.md Ceremonia de decorare a avut loc ieri, in incinta MAE IE. Ambasadorul Statului Qatar in Republica Moldova, Mohammed Bin Ali Mohammed Al-Malki, in prezența Ministrului…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care spune ca are incredere ca sesizarile depuse la Curtea Constitutionala (CCR) vor fi admise, afirmand ca, altfel, “mare parte din reforma Justitiei facuta in anii 2004-2005 pentru a ne alatura Uniunii Europene” este anulata.

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Uniunea Salvati Romania sustine protestele care au loc in cursul serii la Bucuresti si in mai multe orase din tara, a declarat, sambata, la Cluj, presedintele USR, Dan Barna. "Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera noi declaratii scandaloase chiar in anul Centenarului. Dodon a anuntat ca nu renunta la ideea ca in Constitutia tarii trebuie sa ramana limba moldoveneasca ca limba de stat, asta desi Curtea Constitutionala a constatat anterior ca limba de stat in…

- Republica Moldova nu va ieși atit de ușor din componența CSI, chiar in cazul in care proiectul propus de liberali va fi susținut in Legislativ, a declarat Igor Dodon, citat de NOI.md. El a precizat ca, in cazul adoptarii acestei hotariri, ea va intra in vigoare abia peste un an, adica dupa alegerile…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Dupa ce, acum trei ani, Stadionul central al orașului Ungheni a fost renovat, alegandu-se și cu un inveliș sintetic, iata ca acum vor mai fi construite in preajma alte doua mini-stadioane. Din bani europeni. Cele doua terenuri sportive vor avea cate 600 metri patrați. Unul va fi pentru mini-fotbal,…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- Seful Delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, sustine ca in niciun acord incheiat cu UE Republica Moldova nu si-a luat angajamentul de a introduce in Legea Suprema a tarii vectorul integrarii europene, informeaza NOI.md. Oficialul european a menționat acest fapt in cadrul unui interviu pentru newsmaker.md.…

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon în bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vîndute. Platon are de facut 18 ani de închisoare în dosarul Bancii de Economii si alti 12 într-un dosar separate,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma america...

- Republica Moldova are toate sansele sa cucereasca piata externa cu vinuri din soiurile sale autohtone. Originalitatea a fost scoasa in evidenta de unul dintre cei mai influenti somelieri din lume, Andreas Larsson, prezent pentru prima data in Republica Moldova.

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Federatiei Ruse, Leonid Kalashnikov, afirma ca actiunea Chisinaului privind rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguta, este o provocare îndreptata…