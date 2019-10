Dan Barna: Soluția corectă sunt anticipatele, asta vom propune la consultările cu șeful statului Liderul USR Dan Barna a declarat joi, dupa trecerea moțiunii de cenzura și caderea Guvernului Dancila, ca soluția mai departe sunt alegerile anticipate și aceasta va fi propunerea Alianței USR PLUS la consultarile ce vor urma cu șeful statului.



&"Alegerile anticipate sunt cheia, de a ne întoarce la cetațeni (...) În momentul de fața vom merge la Cotroceni la consultarile cu președintele Iohannis. În ultima întâlnire pe care am avut-o cu dânsul mi-a spus ca și el susține ideea alegerilor anticipate. Este soluția fireasca , soluția corecta. Orice alta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

