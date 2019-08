Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat vineri ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din funcția de ministru al Educației, dupa ce aceasta a afirmat ca ea a invațat de acasa sa nu se urce intr-o mașina cu un strain, propunandu-l pe Daniel Breaz, actual ministru al Culturii,

- Dan Barna a declarat, sambata, ca Alianța USR-PLUS are o șansa reala sa dea președintele Romaniei. El le-a spus colegilor prezenți la Congres ca USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul Romaniei”.„Dupa toate lucrurile pe care am reușit sa le facem impreuna…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a lansat marti in mod oficial campania pentru realegerea sa in functie, incearca sa atraga electoratul hispanic, declarand in acest scop joi la canalul american hispanofon Telemundo: ''Ii ador pe imigranti'', relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Acuzat…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la TVR 1, ca in cazul in care moțiunea de cenzura a opoziției va avea succes exista doua scenarii posibile: constituirea unui cabinet cu partide din opoziție sau formarea unui guvern interimar al PSD care sa funcționeze pana dupa alegerile prezidențiale…

- Liberalii maramureseni vor lansa un proiect politico-economic adresat comunitatii judetene, proiect la care ar putea contribui si reprezentantii Aliantei USR-PLUS, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, potrivit agerpres.ro.Citește și: Demisie…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a emis duminica o hotarare pentru dizolvarea Parlamentului, in urma unei sesizari depuse de Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar dupa suspendarea lui Igor Dodon, conform unui comunicat emis de CCM.”La 9 iunie 2019, Curtea Constitutionala…