Stiri pe aceeasi tema

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa. „Luna februarie a adus factura pentru Legea salarizarii,…

- Declaratiile liderilor PNL la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL Florin Citu: Declaratia 600, perdea de fum pentru distragerea atentiei de criza prin care trece Romania Astazi, nu mai este un secret pentru nimeni ca Liviu Dragnea amana eliminarea Declaratiei 600, de fapt nici nu poate sa o elimine,…

- Primele demiteri ale premierului Dancila. Mai mulți secretari de stat inlaturați din aparatul guvernamental Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat miercuri numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila.„Darius Valcov a fost tot timpul in Guvern. A sprijinit cele doua guverne și este un om de-o valoare rara, din punct de vedere economic. Este cel care impreuna cu mine…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Tabara pentru copiii cu probleme de autism din Galati Foto: Arhiva/ Maria Mandița La Galati iubitorii de miscare sunt invitati astazi la patinoar pentru a participa la o actiune caritabila în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Banii strânsi din taxa de intrare vor fi donati…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Pe 24 ianuarie, romanii sarbatoresc "Mica Unire", iar ziua de miercuri este libera pentru toti romanii, informeaza Mediafax.Urmatoarele zile libere de care se vor bucura romanii anul acesta sunt la jumatatea primaverii, de Paste. Urmeaza Ziua Muncii, pe 1 Mai, apoi Rusaliile: Un cunoscut…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- "INTREBARILE CARE MA CHINUIE: Ce soarta va avea țara aceasta? Trebuie sa ne pregatim sa plecam și noi alaturi de milioanele de romani aflați in negre strainatațuri? Va mai reuși președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, sa recaștige increderea susținatorilor sai, dupa gestul numirii…

- USR considera ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, ca a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind ca ”o alta sansa pentru PSD inseamna ca Romania ramane din pacate si in…

- USR: Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD Biroul National al Uniunii Salvati Romania considera ca propunerea din partea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru, Viorica Dancila, nu respecta criteriile de competenta enuntate public de presedintele Klaus Iohannis si califica…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- USR, unul dintre principalele partide din opoziție, a criticat decizia șefului statului privind numirea premierului, anunțand ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, ratand sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna…

- La ora 12.00 au inceput consultarile de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu delegatia PSD - ALDE, formata din Liviu Dragnea, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu. Intalnirea a durat doar 20 de...

- Uniunea Salvati Romania il va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decat sa deschida piata pariurilor cat…

- Cine va fi noul premier, schimbarile din Guvern si credibilitatea PSD Foto: Arhiva. 13.20 PROBLEME LA ZI. Cine va fi noul premier, schimbarile din Guvern si credibilitatea PSD. Invitati: Florin Manole – deputat PSD înstudio si, prin telefon, Ben Oni Ardelean – deputat…

- Liviu Dragnea a avut luni seara primele reactii dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa sedinta CEx fara sprijin politic. Printre concluziile ce merita retinute dupa interventia liderului PSD sunt cele legate de lasarea nominalizarii noului premier in grija membrilor CEx, din acest punct…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- "In mod evident, așa cum a aflat și primul-ministru aseara, nu mai exista o relație directa, personala, intre el și președintele PSD, Liviu Dragnea. Pe de-o parte probabil ca partidul condus de Liviu Dragnea va incerca schimbarea premierului, de cealalta parte probabil premierul va incerca schimbarea…

- CNAIR nu a recepționat lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, de 12,5 kilometri, de la Aiud la Decea, ca urmare a unor deficiențe constatate. Drumul este finalizat de la finalul anului trecut, dar nu este recepționat nici acum. ”S-a amânat receptia,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Prorectorul Universtiatii Babes-Bolyai si autorul „Psihologiei poporului roman”, Daniel David, a intocmit un „Ghid de Igiena Mintala si Interactiune Sociala pentru Politicieni”, al carui scop este oferirea unei educatii psihologice care sa duca la normalizarea comunicarii intre politicieni, dar si in…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Anul trece, noi ramanem. Chiar daca ne clatinam un pic. A fost un an al ofensivei impotriva justitiei independente. Un an in care hotii, plagiatorii, cei cu diplome obtinute la fabrici de profil au dat asalt dupa asalt impotriva celor care au indraznit sa ii deranjeze. Au acumulat experienta,…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, vineri, ca „scamatorul de Teleorman" Liviu Dragnea minte electoratul și ca romanii nu au trait mai bine in 2017, programul de guvernare PSD-ALDE fiind „o mare inșelatorie".

- „PSD este incapabil sa duca Romania intr-o directie de dezvoltare, aratand exact ceea ce ne-a aratat pe tot parcursul anului, ca singura preocupare exclusiva si unica este sabotarea justitiei si rezolvarea unor probleme personale ale oamenilor din camarila PSD, incepand cu presedintele Liviu Dragnea.…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Acționarii Tel Drum sunt Petre Pitiș, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% și inca trei persoane, care dețin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena și Costache Mirela, scrie hotnews.ro. Totodata, datele de la Registrul Comerțului arata ca Mircea Vișan este imputernicit sa semneze in numele și…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- Președintele Camerei Deputaților si liderul PSD, Liviu Dragnea, a intervenit miercuri, in contextul discutiilor pentru aprobarea bugetului de stat, in disputa recenta dintre premierul Mihai Tudose si Gabriela Firea. Dovada acestui demers o reprezinta declaratiile primaritei Capitalei, care initial fusese…

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- "Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv", au precizat surse citate de Mediafax. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele…

- Motivul revoltei Opoziției este comunicatul comun transmis de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a poziției Ambasadei SUA vizavi de modificarea legilor justiției. Președintele Camerei Deputaților a lipsit astazi, iar in plen a fost un adevarat scandal, in care parlamentarii…

- Liderul Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu au dreptul sa vorbeasca in numele intregului Parlament. Declarația acestuia vine dupa pozitia comuna exprimata de presedintii celor doua Camere…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu au dreptul sa vorbeasca in numele intregului Parlament, a precizat liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, dupa poziția comuna exprimata de președinții celor doua Camere ale Legislativului…

- Barna: Mesajul partenerilor Romaniei pentru PSD-ALDE este „O dati de gard cu justitia” Mesajul pe care partenerii Romaniei il transmit in mod explicit catre actuala guvernare este „O dati de gard cu justitia”, a precizat, marti, presedintele USR, Dan Barna, el apreciind ca reactia PSD-ALDE…

- USR face tot posibilul sa le puna bete in roate guvernantilor, atunci cand vine vorba de a vota legi care incalca normele Europene, dar si duc la riscul subminarii economiei nationale. Astfel, Uniunea Salvati Romania a pregatit nu mai putin de 5.000 de amendamente impotriva TVA Split, pentru a tergiversa…

- Lupta dintre PSD si DNA cunoaste o noua etapa. Sustinatorii lui Liviu Dragnea s-au aflat din nou fata in fata cu adeversarii lui, si implicit sustinatorii DNA si a Laurei Codruta Kovesi. S-a ajuns in punctul in care se considera ca ar fi o confruntare personala intre cele doua personalitati. Desigur,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat in Guvern pe 29 noiembrie, urmand ca, dupa Ziua Nationala a Romaniei, sa inceapa dezbaterea in comisiile parlamentare.

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a calificat drept "un spectacol gratuit si grotesc" ceea ce s-a intamplat luni dimineata la sediul DNA, unde a fost chemat liderul PSD Liviu Dragnea, si spune ca aceasta intamplare reprezinta "o palma pe obrazul Romaniei". "Liviu Dragnea a oferit…

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni dimineața, la sediul DNA, însa procurorii nu au furnizat informatii referitoare la calitatea în care Liviu Dragnea a fost chemat.Lpiderul social-democrat a venit la DNA în aplauzele mai multor colegi de partid,…