Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna nu a trecut in declarația de avere depusa la Biroul Electoral Central salariul soției sale, angajata la compania Petrom, prevalandu-se de o recomandare a Agenției Naționale de Integritate. ANI arata in ghidul completarii declarațiilor ca salariul soțului/soției pot fi anonimizate daca exista…

- Potrivit declaratiei de avere publicata pe site-ul USR, in anul 2017 sotia lui Dan Barna a inregistrat un venit anual de 354.082 de lei proveniti din contractul individual de munca de la Petrom S.A. "Am vorbit cu sotia mea si am decis sa facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleasi cu cele din…

- Prezidențiabilul USR, Dan Barna, și-a actualizat declarația de avere, dupa ce, inițial, nu declarase și veniturile soției sale, care lucreaza in mediul privat, la Petrom.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea Rovanei Plumb Potrivit declaratiei…

- Dan Barna a facut publice veniturile soției sale, obținute în 2018, deși anterior acestea nu fusesera menționate în declarația de avere. „Am vorbit cu soția mea și am decis sa facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleași cu cele din 2017 și au fost de fiecare data transmise…

- Dan Barna nu a trecut in declarația de avere depusa la Biroul Electoral Central salariul soției sale, angajata la compania Petrom, prevalandu-se de o recomandare a Agenției Naționale de Integritate. ANI arata in ghidul completarii declarațiilor ca salariul soțului/soției pot fi anonimizate…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Presedintia Romaniei, a omis din declaratia de avere venitul realizat de sotia sa, Olguta Dana Totolici, desi legea prevede ca toti candidatii trebuie sa declare si banii incasati de partenerii de viata.Liderul USR a profitat de o portita legala,…

- Olguța Dana Totolici, soția lui Dan Barna, se poate lauda cu un job de excepție. Aceasta este Head of Reward&Respect Labour Litigation Department la una din cele mai valoroase companii din Romania, OMV Petrom. In cadrul aceleași companii lucreaza și soțul premierului Romanei, care, potrivit declarației…

- Olguța Dana Totolici este soția liderului USR Dan Barna și are rolul de Head of Reward & Respect Labour Litigation Department în cadrul companiei OMV Petrom, conform profilului de LinkedIn al Olgutei Totolici. Conform declarației de avere a lui Dan Barna, soția lui înregistreaza…