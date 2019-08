Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la Galati, ca ceea ce se intampla in aceste zile in clasa politica este confirmarea unei realitati devenita vizibila mai ales la alegerile europarlamentare din 26 mai si ca romanii „nu mai cred in minciuna domnului Tariceanu", care la un moment dat a tradat…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale din noiembrie, a avut, marti, la Constanta, primul miting electoral. El a declarat ca nu crede ca reprezentantul PSD va ajunge in turul doi al alegerilor prezedentiale si ca romanii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politic.…

- Liderul PRO Romania analizeaza reacțiile aparute in lumea politica dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca cele doua formațiuni se vor alia, devenind a treia cea mai mare forța politica din Romania."Ieri mi-am descoperit o multime de “prieteni” - toti ingrijorati de viitorul…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca a primit „telefoane foarte feng shui” de la o serie de personalitați care voiau sa se alature alianței dupa rezultatele alegerilor din 26 mai, in urma carora USR s-a clasat pe al treilea loc in preferințele romanilor. Barna a precizat ca a respins multe din aceste…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca Guvernul Republicii Moldova trebuie recunoscut, insa Romania dovedește politica noastra externa nu exista. Președintele USR s-a intrebat daca poate transmite cineva la MAE ca reacția Romaniei este sub cea a UE, unde țara noastra poate fi „un jucator important”,…

- O analiza IRES arata dimensiunea interesului pentru politica a celor care au votat la scrutinele din 26 mai, dar și segmentarea socio-demografica și comportamentul electoral al votanților în funcție de încrederea pe care aceștia o au în câțiva lideri politici din România:…