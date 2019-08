Dan Barna: "România funcţionează astăzi în regim de avarie" Atac voalat la adresa lui Iohannis "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei pe care poate sa o dea comunitatii. Oamenii onesti si competenti si din institutii publice si din sectorul privat imi spun ca ar vrea sa vada ca de la nivelul statului exista un mesaj de insanatosire a societatii. Acesta este tipul de presedinte care imi propun sa fiu, un presedinte implicat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

