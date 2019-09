Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare si a lansat un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis: „Daca era un gospodar mai…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a picat intr-o capcana, fiind "umilit" de premierul Viorica Dancila care il lasa fara partid si fara parlamentari, in conditiile in care acestia din urma "fug disperati la PSD pentru functii in stat", informeaza Agerpres.…

- Din opozitie, liderul USR Dan Barna ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte numirea Danei Girbovan ca ministru al justitiei, pentru ca in felul acesta, scrie el pe Facebook, PSD va relua eforturile de a-si subordona justitia. Dan Barna considera ca judecatoarea Girbovan s-a numarat printre…

- Liderul USR, Dan Barna, a scris luni, pe Facebook, ca ”educația a fost și este subfinanțata ani de zile” printr-o politica intenționata, ”pentru ca oamenii mai puțin educați sunt vulnerabili electoral, sunt masa de manevra a PSD de zeci de ani de zile”.”Educația a fost…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata…

- "Suntem hraniti in continuare cu telenovele. Ruleaza pe multe canale telenovela remanierii guvernamentale, telenovela candidaturii la presedintie a lui Tariceanu, telenovela schimbarii la fata a lui Dancila, telenovela opozitiei din PSD, telenovela Ponta la putere sau in opozitie, telenovela Dragnea…

- Dan Barna a afirmat ca prevederile Codului administrativ potrivit carora președintele țarii are 10 zile la dispoziție sa numeasca persoanele în Guvern reprezinta o limitare a atribuțiilor și prerogativelor șefului statului. De asemenea, acesta a spus ca actul normativ „baronizeaza semnificativ…