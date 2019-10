Stiri pe aceeasi tema

- "Vad ca dl Ponta anunta ca, imediat dupa ce va trece motiunea, incepe negocierile cu PSD pentru un guvern nou de stanga, fara actualul prim-ministru. Vreau sa fie foarte clar: vom vota impotriva Vioricai Dancila premierul-calamitate. Vom vota impotriva ei si a cabinetului dezastruos pe care il conduce.…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la scenariul lansat de Victor Ponta, liderul Pro Romania, despre un guvern format in jurul PSD, fara Viorica Dancila. Barna afirma ca USR nu va vota niciodata un asemenea guvern, singura solutie fiind alegerile anticipate."Vad ca dl Ponta anunța ca,…

- Dupa o lunga perioada de tatonare, PNL, ca initiator principal, a depus motiunea de cenzura care pare sa aiba cea mai mare sansa sa fie adoptata de parlamentarii din USR, PMP, UDMR, ALDE, Pro Romania, o parte din grupul MINORITATI si vreo sase neafiliati. Si-au anuntat intentia de a vota pentru caderea…

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor Ludovic Orban. Pentru ca motiunea de cenzura…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, scrie, luni, pe Facebook, ca-i este rusine de modul in care este prezentata Romania in lume, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila si jumatate din Guvern au fost primiti de primarul din Jersey City, oras de dimensiunea Ploiestiului sau a municipiului Baia Mare.

- Parlamentarii Pro Romania au semnat motiunea de cenzura si o vor vota "la vedere", a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta. "Am semnat deja, am depus de saptamana trecuta semnaturile si am spus foarte clar ca o votam. Nu stiu cine avea dubii, poate eventual fosti colegi…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…