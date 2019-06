Dan Barna: Raportul GRECO nu este o taină la dispoziţia Guvernului Presedintele USR, Dan Barna, considera ca cetatenii romani ''merita'' sa fie informati despre realitatile prezentate in raportul GRECO si, in acest sens, a cerut Guvernului sa faca public acest document. "Este un raport despre care stim pe surse ca e semnificativ defavorabil pentru ceea ce inseamna modul de legiferare in Romania. Sunt cateva solicitari si cateva observatii de care ar trebui tinut cont in contextul MCV. Stim si recomandarile pe care deocamdata intr-o mica masura le-am respectat si din aceasta perspectiva eu consider ca Romania si cetatenii romani merita sa fie informati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

