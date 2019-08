Dan Barna: Putem intra la guvernare în orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenţi "Putem intra la guvernare in orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenti, dar este nevoie de o majoritate parlamentara care sa faca posibila reformele de care are nevoie Romania. Nu mai putem prosti la nesfarsit electoratul ca trebuie facute reforme, dar de fapt sa nu le faca nimeni altcineva. Consideram ca aceste reforme pot fi facute cu o majoritate parlamentara", a declarat Barna joi, la Tulcea.



In opinia lui, un acord politic in Parlament fara PSD nu este "o fata Morgana".



"Vom sustine motiunea de cenzura si vom participa la discutii pentru a gasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 'Proiectul are o valoare de 488 de milioane de euro, este al cincilea din Europa in ceea ce priveste gradul de complexitate. Nu sunt probleme de finantare si toate cererile inaintate de constructor au fost platite. Lucrarile sunt in grafic', a declarat ministrul Cuc. Referindu-se la defrisarea unui…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele 5 luni ale anului au insumat 8,415 milioane, in crestere cu 9,9% fata de cele din perioada similara a anului 2018, turistii romani reprezentand 78,3%, iar cei straini 21,7%, potrivit datelor Institutului National de…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele 5 luni ale anului au insumat 8,415 milioane, in crestere cu 9,9% fata de cele din perioada similara a anului 2018, turistii romani reprezentand 78,3%, iar cei straini 21,7%, potrivit datelor Institutului National de…

- Judetul Salaj se afla pe al treilea loc in clasamentul mortalitații infantile in Romania, cu cea mai mare rata de decese la mia de bebeluși nascuți vii. Cel putin asta arata un raport al Organizației Salvați Copiii, realizat pe baza datelor Institutului Național de Statistica, la finalul anului trecut.…

- Recensamantul romanilor va avea loc in 2021, iar Guvernul a supus dezbaterii publice proiectul de lege prin care se va efectua numararea cetațenilor și a imobilelor deținute de aceștia. Cetatenii romani isi vor putea completa online formularele de recenzare, urmand ca cei care nu au facut acest lucru…

- "USR spune de un an de zile ca acest guvern trebuie sa plece. De fapt, acest guvern nu trebuia sa ajunga vreodata sa guverneze Romania. Guvernul Dancila a fost o greșeala de la inceput și este o catastrofa in prezent”, a spus Dan Barna, in plenul Parlamentului. "Așa am avut "șansa" sa ne facem…

- Deficitul balantei comerciale a urcat la 5,03 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 1,298 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie – aprilie 2018, pe fondul unor exporturi de 2,3 miliarde de euro si al unor importuri de 2,81 miliarde de euro, potrivit…

- 17.3% dintre copiii scolarizati renunta la scoala anual, ceea ce face ca Romania sa se numere printre primele patru tari din Europa cu cele mai mari rate ale abandonului scolar, conform Eurostat 2018. In plus, datele Institutului National de Statistica arata ca mai mult de 1 din 10 copii, care ar trebui…