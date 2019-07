Dan Barna, provocat de PSD la un pariu. Va accepta?

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca alianța anunțata de catre liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, propun romanilor reintoarcerea ”Guvernului 0”, sintagma prin care se refera la cabinetul tehnocrat condus de catre Cioloș. ”Barna ne ofera, din…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele USR, Dan Barna, lupta pentru "protejarea" intereselor proprii si ale celor "care vor sa readuca in Romania Guvernul si Premierul '0'". "Barna ne ofera, din nou, 'marea sansa' de a-l mai avea inca o data premier pe fauritorul…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrita, ca urmeaza o batalie electorala, alegerile prezidentiale, in care social-democratii nu intra in genunchi. ”Intram in picioare, intram puternici, intram cu solutii si vom castiga”, le-a spus Fifor participantilor la Conferinta…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, se amuza pe seama declarației liderului USR, Dan Barna, care a spus ca in cazul in care ajunge președinte va convoca alegeri anticipate printr-un acord politic care sa-i determine pe actualii parlamentari sa demisioneze in bloc. Fifor considera ca așa ceva…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, miercuri seara, la TVR, ca fostul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, era convins ca partidul va castiga alegerile. Fifor spune ca Viorica Dancila a reusit sa tina partidul unit si ca are capacitatea de a intra in cursa pentru prezidentiale, impotriva…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, da carțile pe fața și arata ca intre Liviu Dragnea și Viorica Dancila era o ruptura și o tensiune foarte mare, asta din cauza faptului ca Dragnea dorea modificarea legilor justiției, in timp ce Dancila a refuzat.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput…

- Mihai Fifor a afirmat ca Viorica Dancila nu a avut acces la rezultatele sondajelor din campania electorala pentru alegerile europarlamentare. El a afirmat ca in jurul lui Liviu Dragnea se formase un fel de bula. Secretarul general al PSD crede ca Liviu Dragnea urma sa-și anunțe candidatura, iar scorul…