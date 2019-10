Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, considera ca presedintele Romaniei trebuie sa aiba parghiile prin care sa se poata asigura ca statul isi indeplineste obligatia constitutionala de a lua masuri de dezvoltare economica si protectie sociala de natura sa asigure cetatenilor…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, deputatul Dan Barna, propune in programul sau constructia de autostrazi si impozit zero pe salariul minim. "Nu ne putem astepta sa existe vreo...

- Eliminarea taxelor pe salariul minim ar avea un impact de minus 51 miliarde de lei la buget, iar coroborat cu noua lege a pensiilor cheltuielile statului ar ajunge cu 80% mai mari decat veniturile, atrage atentia consultantul fiscal Gabriel Biris.

- Senatorul PSD Liviu Tit Brailoiu a afirmat ca liderii Alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, sunt "niște descreierați". In discursul susținut la reuniunea partidului de la Constanța, senatorul a mai spus ca "realizarile" PSD vor fi distruse daca aceștia vor prelua guvernarea.

- "Dan Barna este un om care nu a fost contaminat de regimul comunist, care si-a desavarsit cea mai mare parte si cea mai importanta parte a formarii profesionale in libertate, in deschidere fata de lume, in normalitate si toate lucrurile acestea le gasim in caracterul lui Dan Barna si de toate lucrurile…

- Tariceanu, Barna și Dancila se bat pentru turul 2 Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de opinie. Cercetarea este efectuata in perioada 19 iulie - 5 august pe 1600 de persoane prin interviuri fața in fața la domiciliul acestora. Marja de eroare este…

- Viitorul a caștigat meciul cu Gent, 2-1, din turul II al preliminariilor Europa League, dar a ratat calificare, scorul la general fiind 7-5 pentru belgieni. Eliminat pentru a doua oara de Gent din cupele europene, Gica Hagi a atras atenția la conferința asupra diferenței uriașe de infrastructura și…

- Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in urma unor negocieri care au avut loc intre partidele Aliantei 2020 USR-PLUS, presedintele USR Dan Barna a fost desemnat pentru a candida la alegerile prezidentiale din toamna. De asemenea, partidele au ajuns la un consens si in privinta desemnarii liderului…