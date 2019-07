Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, sambata seara, la Sibiu, ca organizatia judeteana are o ”lupta foarte mare” la alegerile prezidentiale, stiind ca din acest judet provin atat presedintele Klaus Iohannis, care candideaza din nou, cat si candidatul USR, Dan Barna. Dancila sustine ca PSD…

- "Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca alianța USR-PLUS își propune sa câștige alegerile prezidențiale din toamna, în condițiile în care candidatul ar urma sa fie desemnat în saptamânile viitoare, sugerând ca schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni s-ar înscrie…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS.…

- Comisia Juridica a Senatului a decis miercuri sa recomande senatorilor ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de DNA ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari.Joi, Klaus Iohannis a fost intrebat de un jurnalist cum vede ”situația in care s-a negociat de catre premierul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis a insistat pe langa liderii europeni, in cadrul summitului de la Sibiu pentru a obține o noua sancțiune pentru Romania din partea Comisiei Europene. Dragnea considera ca prin aceasta strategie Iohannis iși pregatea terenul pentru…

- Alianta 2020 USR PLUS a lansat miercuri, la Sibiu, ''Manifestul pentru Europa viitorului'', cu patru prioritati, prin care Dacian Ciolos si Dan Barna propun o singura Uniune de la est la vest, fara doua viteze diferite de integrare, o Europa dedicata tuturor cetatenilor sai, carora reuseste…