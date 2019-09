Stiri pe aceeasi tema

- ​​Toader Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, este invitat astazi, de la ora 14.00, la interviurile HotNews.ro LIVE. Interviul va fi transmis pe conturile de Facebook și YouTube ale HotNews.ro. Cititorii HotNews.ro îi pot adresa întrebari invitatului folosind sistemul…

- Prezidențiabilul PMP, Toader Paleologu, a semnat pentru candidatura lui Dan Barna, întrebându-se retoric daca liderul USR va semna pentru el. „​Am semnat pentru Barna. Barna semneaza pentru mine? Îl lasa consilierii? În 2016 strîngeam semnaturi cot la cot…

- ​​Președintele PNL, Ludovic Orban, este invitat la interviurile HotNews.ro LIVE, marți, de la ora 13.00. Care este strategia liberalilor, va pica Guvernul Dancila pâna la alegerile prezidențiale, cu cine se va alia PNL, sunt doar câteva dintre întrebarile la care Ludovic Orban va raspunde.…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, afirma despre alti doi competitori, Klaus Iohannis si Dan Barna, ca "unul nu spune nimic, iar "celalalt are referinte interesante, a vazut niste filme".Vezi și: Sorin Oprescu, prima apariție TV din ultimii 4 ani: 'Viața mea a ajuns…

- Marian Cucșa a reacționat dupa ce vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus ca ALDE pune presiune ca PSD sa-l susțina la prezidențiale pe Tariceanu. ”Eu stiu ca Maramuresul e mai departe de Capitala, dar ma gandeam ca deja si la Baia Mare s-a aflat ca informatia circula pe "autostrazile" Internetului…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a scris, pe Facebook, ca un partid nou "ne spune de 3 ani ca ei nu mint", iar "candidatul lor la prezidețiale" spune ca daca era președinte nu s-ar fi intamplat tragedia de la Carcal. Popescu se intreaba retoric daca acesta este "mincinos sau nebun".Citește și: IMAGINI…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara granitelor tarii, conform Agerpres.Citește…

- Candidatul PPU va vorbi despre prioritațile pe care le are in vedere pentru schimbarea Romaniei și despre proiectele majore pe care le-ar vedea implementate țara noastra. Interviul va putea fi urmarit atat pe contul de Youtube al redacției DCNEws, cat și pe Facebook sau in cadrul acestei știri. …