Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit declaratiei de avere publicata pe site-ul USR, in anul 2017 sotia lui Dan Barna a inregistrat un venit anual de 354.082 de lei proveniti din contractul individual de munca de la Petrom S.A. "Am vorbit cu sotia mea si am decis sa facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleasi cu cele din…

- Prezidențiabilul USR, Dan Barna, și-a actualizat declarația de avere, dupa ce, inițial, nu declarase și veniturile soției sale, care lucreaza in mediul privat, la Petrom.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea Rovanei Plumb Potrivit declaratiei…

- Dan Barna a facut publice veniturile soției sale, obținute în 2018, deși anterior acestea nu fusesera menționate în declarația de avere. „Am vorbit cu soția mea și am decis sa facem publice veniturile ei din 2018. Sunt aceleași cu cele din 2017 și au fost de fiecare data transmise…

- Dan Barna nu a trecut în declarația de avere depusa la Biroul Electoral Central salariul soției sale, angajata la compania Petrom, prevalându-se de o recomandare a Agenției Naționale de Integritate.

- Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un nou mandat la Cotroceni, deține cinci case și un cont bancar in valoare de 250.000 lei. Totodata, șeful statului și soția lui au obținut venituri in valoare de 61.658 lei prin inchirierea unui imobil din Sibiu, potrivit declarației de avere publicata de BEC.Citește…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat PMP la prezidențiale, afirma luni, pe Facebook, ca multiplicitatea candidaturilor și previzila dispersie a voturilor din acest an au o „explicație simpla”. Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna „nu sunt federatori, nu reușesc și nici nu incearca sa adune…

- "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa…

- Olguța Dana Totolici este soția liderului USR Dan Barna și are rolul de Head of Reward & Respect Labour Litigation Department în cadrul companiei OMV Petrom, conform profilului de LinkedIn al Olgutei Totolici. Conform declarației de avere a lui Dan Barna, soția lui înregistreaza…