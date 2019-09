Dan Barna: Politica a ajuns să fie făcută de nemernici, oamenii serioşi trebuie să se implice Presedintele USR, Dan Barna, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca neimplicarea "oamenilor seriosi" in politica a dus la faptul ca, "dupa 30 de ani, politica a ajuns sa fie facuta de nemernici". "Alianta USR PLUS este compusa nu din oameni care isi doreau sa fie politicieni, ci din oameni care nu au mai putut sa stea deoparte. 30 de ani am spus acelasi lucru si l-am crezut: ca politica e un lucru murdar, ca politica e un lucru corupt, un lucru negativ, pe care oamenii seriosi nu trebuie sa il faca. Si am ajuns in logica aceasta ca oamenii seriosi sa se ocupe de meseria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

