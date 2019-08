Dan Barna o provoacă pe Viorica Dăncilă: Vă aştept la Iaşi, să facem prima dezbatere, în mijlocul oamenilor Precizarile au fost facute dupa ce, sambata, Viorica Dancila i-a criticat pe contracandidatii sai, Klaus Iohannis si Dan Barna, sustinand ca acestia "nu sunt apropiati de oameni". "Doamna Dancila si-a lansat astazi candidatura la Cotroceni spunand despre mine ca nu merg in randul oamenilor. Doamna Dancila, astazi sunt la Flamanzi, la Harlau si la Popricani, ieri am fost la Suceava, Falticeni, Bunesti si Botosani. De o saptamana bat orasele si comunele Moldovei si stau de vorba cu toti oamenii care imi ies in cale. Maine dimineata va astept la Iasi, sa facem prima dezbatere din campania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

