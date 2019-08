Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca desemnarea de catre PSD a Danei Girbovan in Guvern reprezinta "un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia". "Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia…

- Președintele USR îi cere lui Klaus Iohannis sa nu accepte numirea Danei Gîrbovan în funcția de ministru al Justiției, pentru ca, în opinia sa, aceasta decizie reprezinta "un semnal extrem de îngrijorator ca

- Liderul USR, Dan Barna, precizeaza ca Dana Garbovan, propusa de Viorica Dancila in postul de ministru al Justitiei, a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai „reformei” initiate de Dragnea si Iordache in Justitie, in favoarea penalilor din politica. Dan Barna subliniaza ca numirea Danei Garbovan…

- Consiliul Politic Național al PDM a discutat contextul politic și situația creata in țara urmare a refuzului Blocului electoral ACUM și a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova de a crea a alianța parlamentara viabila și un Guvern funcțional.

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, marti, ca, realist si matur, nu exista posibilitatea unui Guvern functional cu actuala majoritate parlamentara, alegerile anticipate fiind varianta corecta si logica in acest moment.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti, la Parlament, ca alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate cel mai devreme in primavara si ca pana atunci USR sustine un guvern non-PSD care sa isi asume anumite obiective.

- Decizia ICCJ in cazul Liviu Dragnea reprezinta o dovada a independentei magistratilor, afirma luni presedintele USR, Dan Barna. "Decizia ICCJ reprezinta o dovada a independentei magistratilor si a faptului ca Liviu Dragnea nu a reusit, in pofida tuturor incercarilor disperate, sa ingenuncheze Justitia…