Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut ca au fost cateva declaratii ale liderului Pro Romania. Dorinte avem cu totii, dar in momentul de fata declaratiile liderilor En Marche si ALDE Europa au fost foarte clare - nu se pune problema afilierii domnului Ponta la aceasta noua grupare. Nu se pune problema afilierii Pro Romania la…

- Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul Politic valideaza afilierea USR la grupul parlamentar ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS. Scriem istorie in Romania și in Europa. Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania. Asta am decis…

- "Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania, plus ceva "scursura" suplimentara…

- "Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania, plus ceva 'scursura' suplimentara…

- ”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... Problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva "scursura"…

- ”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar… Problema este daca se poate”, spune fostul președinte Traian Basescu, acum președinte de onoare al Partidului MIșcarea Populara.Ce scrie Basescu pe Facebook:”Pâna una alta avem PNL – USR – PMP care sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este de parere ca USR, PLUS si Pro Romania vor intra, daca vor ajunge in Parlamentul European, in miscarea lui Macron, miscare care vrea o Europa cu doua viteze. "Hai sa vedem cine merge in Parlamentul European. USR-PLUS vor intra in miscarea lui Macron, deja au fost…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Braila, ca Alianța USR-PLUS își propune sa câștige șapte sau opt mandate la alegerile europarlamentare, dar ca miza acestui scrutin este mobilizarea oamenilor sa mearga la vot, transmite Mediafax.Dan Barna a spus ca și-ar dori ca…