Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare. "Este nerealist acest scenariu…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dezgustat modul in care Opoziția a ințeles sa prezinte in Parlament moțiunea de cenzura. Potrivit gazetarului, moțiunea ar fi trebuit sa reprezinte o noua revoluție pentru intregul popor roman, la 30 de ani de la caderea comunismului. Gazetarul a declarat…

- Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat, miercuri, ca jumatate dintre deputatii grupului vor vota in favoarea motiunii de cenzura. "Jumatate din membrii grupului vor vota motiunea de cenzura", a precizat el pentru AGERPRES.El a mentionat ca deputatii grupului…

- Opoziția a reușit o victorie importanta impotriva PSD care incearca in continuare prin toate mijloacele sa blocheze votul la moțiunea de cenzura. Partidele din Opoziție s-au unit și au respins, prin vot, calendarul stabilit de PSD prin care votul la moțiune ar fi urmat sa fie dat sambata. Ordinea…

- USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna, care a adaugat ca nu trebuie sa se dea timp premierului Viorica…

- „Politica crizei - asta au dat Dragnea și PSD romanilor in ultimii trei ani”, susține Dan Barna pe Facebook, care o acuza pe Viorica Dancila ca duce mai departe politica lui Liviu Dragnea și se agața de scaun ca sa supraviețuiasca. El ii cere lui Dancila sa vina in Parlament pentru votul de reconfirmare,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar maghiarii vor vota pentru rasturnarea Guvernului. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, pentru ca și ALDE, USR și PNL vor vota, potrivit Mediafax.„In…