- Liderul USR afirma ca este optimist in legatura cu motiunea de cenzura si precizeaza ca parlamentarii partidului vor vota la vedere. Barna a declarat, marti seara, ca exista ”o rezerva” de 6-7 parlamentari fata de cei care au semnat motiunea ceea ce ”ar trebui sa fie suficient ca aceasta motiune…

- Intrebat fiind daca, in opinia sa, motiunea de cenzura va trece la vot in plenul Parlamentului, primarul Iasiului a spus: "Nu am globul la mine, nu stiu daca va trece sau nu". In schimb, el i-a rugat pe parlamentarii ieseni sa o voteze."Motiunea de cenzura, nu am globul la mine, nu stiu…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, joi, ca partidul va continua negocierile cu parlamentarii privind moțiunea de cenzura și ca vor obține cu mult peste 233 de voturi. Liberalul a adaugat ca Guvernul Dancila va ajunge istorie, scrie Mediafax.„Deja nu o sa mai incepem sa vorbim…

- Liderul deputatilor USR, Stelian Ion, a declarat miercuri ca, indiferent de ziua si ora programata pentru dezbaterea motiunii de cenzura, parlamentarii USR vor veni la Parlament."Am vorbit cu colegii, i-am mobilizat pe toti: ca pun sambata, ca pun duminica, ca pun noaptea, daca pun la 3…

- Parlamentarii PSD au inceput sa avanseze o sumedenie de teorii despre moțiunea de cenzura. STIRIPESURSE.RO vi le prezinta pe cele mai raspandite. Concluzia este ca moțiunea se joaca:1. Nu conteaza cați semneaza moțiunea de cenzura și cand se depune, și nici ce negocieri se duc de partide.…

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…

- Dan Barna a susținut ca ”daca premierul unui stat insista pe un candidat, președintele Comisiei Europene spune ca ok, sa-l propunem...”. ”Nu exista așa ceva!” i-a raspuns Denise Rifai, subliniind ca Ursula von der Leyen ar risca sa-și pice intregul cabinet de comisari in fața Parlamentului European. …

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…