"Nu exista niciun dubiu ca Romania este si va ramane sub reglementarea MCV. Nu exista niciun argument de fapt. Din pacate, ce se va intampla pe 14 noiembrie in cadrul PE, unde Romania va fi din nou, de fapt nu Romania, sa fim foarte corecti, acest guvern va fi tras la raspundere de catre o Europa consecventa pe apararea valorilor statului de drept si apararea justitiei. Acest guvern care taraste Romania in afara Europei va fi inca o data sanctionat pentru derapajele de la democratie si de la stabilitatea sistemului de justitie. Din aceasta perspectiva, nu avem nicio sansa ca pe termen scurt…