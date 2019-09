Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, spune ca ar intra la guvernare dupa caderea Cabinetului Dancila, dar, daca nu este dorit, lasa PNL si USR. El a spus, luni seara, la B1 TV, ca doreste ca in anul 2024, cand vor fi toate tipurile de alegeri, sa castige tot.El a spus ca, dupa caderea Guvernului…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca singura solutie agreata in momentul de fata de alianta USR-PLUS este reprezentata de alegerile anticipate si ca nu este dispus sa intre la guvernare "la misto", alaturi de Tariceanu si de Ponta, transmite Agerpres.…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca partidul pe care il conduce detine resursele necesare pentru a intra la guvernare si ca un acord politic in Parlament nu este "o fata Morgana". In urma cu doua zile, Barna afirma ca USR nu va intra la guvernare inainte de alegerile parlamentare. "Putem intra…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati. "Nu vom taia pensiile si salariile,…

- Dan Barna a reacționat dupa demiterea Ecaterinei Andronescu de la ministerul Educației. Liderul USR a afirmat ca sistemul educațional din Romania are nevoie de o schimbare totala de paradigma și de un proiect strategic care sa porneasca de la varf.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca este ținta unor atacuri murdare lansate tocmai de cei care acuza promovarea urii și a dezbinarii societații, facând astfel trimitere la afirmațiile premierului. Cioloș o îndeamna pe Viorica Dancila sa plece de la guvernare și spune ca procentul PSD la…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, referitor la pensiile speciale, ca ceea ce face PSD acum - "ca incearca sa mai puna un plafon, sa mai faca o impozitare" - contribuie la repararea unei nedreptati sistemice. "Nu e de laudat pentru ca ei o fac din disperare, nu o fac ca parte a unei politici publice…