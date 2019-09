Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…

- Dan Barna a sustinut ca Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si ca este firesc sa fie dat jos printr-o motiune de cenzura. In context, Barna a spus ca la inceputul saptamanii viitoare va avea discutii cu partidele din Opozitie despre numarul de semnaturi si momentul depunerii motiunii de cenzura.…

- Dan Barna, președintele USR, a declarat, miercuri, ca in cazul in care moțiunea de cenzura impotriva Executivului va trece de votul Parlamentului, partidul sau va susține orice Guvern fara PSD in perioada interimara pana la organizarea alegerilor anticipate, anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Avantajele…