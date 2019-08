Dan Barna, la primul miting electoral: A vorbit despre ce fel de presedinte vrea sa fie, cum se poate schimba Romania si vulnerabilitatile sale

Stiri pe aceeasi tema

- "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca rectificarea bugetara propusa de Viorica Dancila si Eugen Teodorovici este ”ridicola” si ”ingroapa Romania”. Candidatul Aliantei 2020 la alegerile prezidentiale sustine ca prioritatile Guvernului sunt ”pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali prin PNDL si…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- Dan Barna a anunțat ca pe 14 septembrie va avea loc Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, precizând ca ar dori sa continue mandatul pe care îl are în prezent, scrie Mediafax. El a adaugat ca, în cazul în care va fi desemnat candidat la prezidențiale, atunci…

- Acordul Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de Klaus Iohannis, va fi semnat azi. O ceremonie publica va avea loc la Cotroceni, joi, la ora 16:00, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.La ceremonie participa președintele PNL, Ludovic…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…