- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat luni, la Galati, ca in cadrul consultarilor de marti de la Palatul Cotroceni ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa prezinte calendarul pentru a ajunge la alegeri anticipate. "Ii voi solicita sa ne prezinte calendarul…

- Stelian Ion arata în mesajul în care cere intrarea USR la guvernare ca, daca partidul nu va lua aceasta decizie, în urmatoarea perioada se va vorbi doar despre PNL și Klaus Iohannis, care vor fi percepuți ca repsonsabili și maturi politic, în vreme ce useriștii vor fi conisderați…

- USR anunta ca va merge marti, la Palatul Cotroceni, pentru o noua runda de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, pe tema formarii noului guvern. Dan Barna spune ca azi va avea o discutie cu liderii USR din teritoriu, pentru a stabili conditiile in care ar putea acorda un vot de investitura…

- PSD nu va participa la discutii, a anuntat Viorica Dancila Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultari pentru formarea unui nou guvern, incepand cu ora 11.00, la Palatul Cotroceni. La scurt timp dupa demiterea guvernului Dancila, președintele Romaniei a avansat ideea alegerilor…

- La viitoarele alegeri Alianța USR-PLUS și eventual PNL nu vor avea nicio problema sa treaca de 50% Candidatul Alianței USR-PLUS la Președinție, Dan Barna, a declarat, marți, la Europa FM, ca este foarte increzator ca turul II la prezidențiale va fi intre el și Klaus Iohannis, principalul sau contracandidat,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, ca este ultima zi in care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne. MAI va ramane fara conducere, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis refuza sa numeasca noi ministri, iar premierul Dancila nu merge in Parlament pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru Klaus Iohannis, precizand ca romanii asteapta explicatii referitoare la motivul pentru care seful statului incalca in mod repetat Constitutia, potrivit Mediafax. „Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit…