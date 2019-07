Dan Barna: La congresul USR foarte probabil vom supune la vot candidatul USR pentru prezidenţiale Candidatul USR la alegerile prezidentiale va fi supus la vot "foarte probabil" la Congresul de pe 13 iulie, a afirmat luni presedintele formatiunii, Dan Barna. El a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem, iar Alianta USR-PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, dar a aratat ca, mai intai, Congresul USR va valida candidatul din partea formatiunii, ca parte a unui mecanism intern. "Am avut si la acest sfarsit de saptamana o runda de discutii cu colegii de la PLUS, lucrurile merg bine. Probabil in doua - trei saptamani vom avea si o forma finala a acordului. Alianta USR - PLUS merge… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

