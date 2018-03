Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ampla manifestație din Anul Centenar a avut loc duminica la Chișinau. 100.000 de participanți la Marea Adunare Centenara, veniți din intreaga Republica Moldova, au stabilit planul de acțiuni pentru anul 2018, care vizeaza unirea cu Romania. Consultarea publica din municipiul Chișinau pe tema…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- (update ora 11:10) Zeci de manifestanți iși fac apariția in Piața Marii Adunari Naționale. Imbracați in straie naționale, cu steaguri, danșii au ieșit de la slujba care a avut loc la Biserica Teodora de la Sihla și merg spre marele eveniment.

- „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu, Ludovic Orban si Dan Barna, potrivit Unimedia.

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Mai multi primari si consilieri raionali din Ialoveni s-au aratat oripilati de gestul presedintelui interimar al raionului, Oleg Mereacre, care, fara a se consulta cu consilierii, a trimis scrisori la patru consilii judetene din România în care a contramandat invitatia la sarbatoarea…

- Satul de baștina al președintelui pro-rus și-a anunțat prezența la Marea Adunare Centenara. Asta dupa ce simbolul tuturor românilor a ajuns la Sadova. Steagul Unirii a pornit un maraton prin toate localitațile ce au semnat declarația de Reîntregire cu Țara-Mama. Astazi, 22 martie,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru, este de parere ca in cazul unei victorii a socialistilor in alegerile parlamentare de la Chisinau, Federatia Rusa ar putea sa-si puna prontiera pe Prut.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a publicat luni, pe contul de Facebook, cateva fotografii cu panouri publicitare din orasul Chisinau care afiseaza sloganul "Unionismul trece, patria ramane. Moldova are viitor!", sub semnatura lui Dodon, relateaza site-ul deschide.md.

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii. "Anul acesta este un an insemnat, pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sambata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va intari unitatea in partid. "Congresul este foarte bun, intareste unitatea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam…

- Presedintele organizatiei judetene a Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu, spune ca nu va candida pentru nicio functie de conducere la Congresul Extraordinar de sambata al PSD. El a facut aceasta precizare pe pagina sa oficiala de Facebook, in conditiile in care mass-media nationala…

- Comisia Centenar ce functioneaza pe langa Consiliul Judetean (CJ) Suceava a finalizat calendarul actiunilor care urmeaza sa se desfasoare, in acest an, pentru a marca o suta de ani de la Marea Unire, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Un mesaj video al președintelui Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simion, a devenit popular pe internet la doar câteva ore de la publicarea acestuia pe profilul sau de Facebook. George Simion face apel catre toți românii de pretutindeni, îndemnându-i…

- Președintele de la Chișinau, Igor Dodon, a calificat, intr-o postare pe Facebook, liberalismul, toleranța și egalitatea de gen ca fiind ”invațaturi false” impuse cetațenilor Republicii Moldova.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor…

- Presedintele PSD Constanta, Decebal Fagadau, a spus joi ca un congres al partidului este oricand binevenit, mai ales atunci cand este nevoie de o reasezare a lucrurilor. Acesta a mai declarat ca „atatea momente de incercare intr-un an de guvernare cate au fost la PSD”, nu au mai existat in istoria niciunui…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de fostul premier Mihai Tudose, care reprezinta „un gest de normalitate”, dar, in același timp, isi exprima regretul ca niciun politician din „opozitie nu s-a delimitat”de afirmatiile fostului…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca în masura în care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim ministru de la PNL.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece acesta va "rezolva anumite probleme de comunicare". Intr-un mesaj public postat pe Facebook, Toader declara ca "Social-democrația din Romania trebuie sa reziste…

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat, astazi, pe pagina sa de facebook un mesaj in care vorbește despre unitatea Post-ul In plin conflict deschis cu Oprea, Țuțuianu militeaza pe facebook pentru unitatea partidului și diversitatea de opinii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va avea o intrevedere cu președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), in 16 ianuarie, pe tema condițiilor din penitenciare. Intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, Tudorel Toader, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca ulterior, o echipa…

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- In ajunul Anului Nou, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau a postat un mesaj video execeptional pe pagina sa de Facebook. Rind pe rind, in imagini apar angajatii ambasadei in frunte cu ambasadorul James Pettit, care le aduce moldovenilor o adevarata uratura chiar in limba de stat.…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Marți Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii a fost invitat de președintele moldovean, Igor Dodon, sa participe la Congresul Mondial al Familiilor, care urmeaza sa aiba loc la Chișinau, în septembrie 2018. Invitația a fost facuta…