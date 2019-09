A doua economie a lumii da semne accentuate de slabiciune

Exporturile Chinei au scazut in mod neasteptat in august, in timp ce importurile s-au redus la randul lor, pentru a patra luna consecutiv, evolutii care indica o continuare a slabiciunii celei de-a doua economii a lumii, subliniind necesitatea presanta a unor noi masuri de stimulare, pe… [citeste mai departe]