Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a fost artizanul unei scene penibile, la Oradea, unde s-a intalnit cu unul dintre cei mai cunoscuți romani, Emerich Ienei. Antrenorul care a caștigat, in 1986, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, nu a fost recunoscut de politicianul…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, s-a aflat joi la Oradea, iar in jurul pranzului a iesit, inconjurat de o mica armata de sustinatori, prin centrul orasului pentru a imparti pliante...

- Vineri se va da startul in noua ediție a Superligii Naționale de polo. Spre deosebire de edițiile anterioare, sistemul competițional a fost modificat. Campionatul va incepe cu doua turnee, programate la Brașov, in perioada 18-20 octombrie, respectiv la Focșani, la 23-25 octombrie. In cadrul…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca problema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este "dovada slabiciunii noastre" si s-ar putea rezolva "foarte repede...

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca s-a inscris in aceasta cursa din nevoia de a se exprima si a deschide teme importante, dand ca exemplu depolitizarea despre care a mentionat ca o considera subiectul sau "furibund". "Depolitizarea este subiectul…

- Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, presedintele partidului Uniunea Salvați Basarabia, s-a lansat in campania electorala pentru fotoliul de primar la Capitalei, pe... acoperișul unui bloc.

- Petre Apostol Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei isi continua, la Ploiesti, drumul spre calificarile pentru turneul final continental din 2021, „vulturii” pregatiti de antrenorul Tudor Costescu urmand sa primeasca replica selectionatei Ciprului, in aceasta seara, de la ora 18:00, in Sala…