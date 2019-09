Stiri pe aceeasi tema

- Singura solutie democratica pentru iesirea din actuala criza politica o reprezinta alegerile anticipate, considera liderul Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. "Singura solutie democratica pentru iesirea din actuala criza politica sunt alegerile anticipate. Presedintele Iohannis a dat trei…

- "V-am invitat pentru a propune principalilor actori politici din Romania un pact pentru anticipate, un pact prin care vrem sa cream o foaie de parcurs pentru a ajunge la acele alegeri anticipate fundamental necesare si obligatorii pentru iesirea Romaniei din actuala criza. Guvernarea PSD nu…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE „Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna!…

- Înscris în cursa pentru Cotroceni, Dan Barna iese la atac și spune despre Klaus Iohannis ca este este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus în situatia ca patru milioane de români sa traiasca în afara granitelor tarii. "Presedintele Iohannis…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a afirmat, la Digi24, ca in cazul in care dreapta va caștiga scrutinul din toamna exista posibilitatea schimbarii Guvernului fie prin moțiune de cenzura, fie prin alegeri anticipate. Dan Barna a estimat ca actuala coaliție nu se va putea menține…