Dan Barna: În România sunt puse sub semnul întrebării independenţa sistemului judiciar şi statul de drept "Vom incepe anul 2019 cu un moment de importanta istorica. Preluam in premiera presedintia rotativa a Consiliului UE. Este unul dintre acele evenimente cu care ne intalnim rar in viata si pentru Romania este cea mai prestigioasa pozitie de politica externa, de la Principatele lui Cuza pana astazi. Ar fi trebuit sa fie momentul pentru noi in care sa demonstram la nivel european cel putin compententa si atasament fata de valorile europene. Ar trebui sa aratam lumii ca suntem angajati ireversibil pe calea integrarii europene si mai ales ca ne putem asuma cu responsabilitatea pozitia pe care o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

