Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara granitelor tarii. "Presedintele…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a inceput atacul la presedintele Klaus Iohannis. Aceasta a declarat, vineri, ca l-s votat pe Iohannis, pentru ca este un om bun, dar ca acesta reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara…

- Înscris în cursa pentru Cotroceni, Dan Barna iese la atac și spune despre Klaus Iohannis ca este este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus în situatia ca patru milioane de români sa traiasca în afara granitelor tarii. "Presedintele Iohannis…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara granitelor tarii, conform Agerpres.Citește…

- Președintele USR, Dan Barna, candidatul comun al Alianței USR PLUS in alegerile prezidențiale din aceasta toamna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Sibiu, ca actualul șef al statului, Klaus Iohannis, este reprezentatul clasei politice care vreme de

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie "vizibil si implicat", sa ofere "credibilitate si profesionalism", adaugand ca acesta "nu are un rol de administrator al unui oras", ci pe acela "de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele si…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Liderul USR Dan Barna a fost prezent la vot. Acesta a votat in Sibiu, și a indemnat romanii sa ii urmeze exemplul.Citește și: Anunț IMPORTANT de la ASF - Romanii vor fi OBLIGAȚI sa achite un nou tip de asigurare "Am votat alaturi de colegii mei pentru competența și onestitate. Am votat…