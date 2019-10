Dan Barna: Îi voi solicita preşedintelui Iohannis să ne prezinte calendarul pentru a ajunge la alegeri anticipate "Ii voi solicita sa ne prezinte calendarul pentru a ajunge la acele alegeri anticipate de care e fundamental nevoie, pentru ca acum nu are sens sa discutam despre cum sa incropim un guvern minoritar, care de fapt sa ramana in arbitrajul PSD. Acum, trebuie sa mergem cat mai degraba spre alegeri anticipate, spre intoarcerea la cetateni, pentru ca prin votul cetatenilor putem avea in Parlament o majoritate pe care sa ne putem baza ca sa construim acele reforme. Alianta USR PLUS spune foarte clar: vom intra la guvernare imediat ce avem un parlament legitim, un parlament votat de cetateni, un parlament… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

