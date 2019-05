Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat dupa scrutinul europarlamentar, urmând sa fie înlocuit de alta alianta politica, a declarat liderul formatiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul Politico.eu.„Intentionam sa cream un nou…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…

- Alianta 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse in timp ce distribuie pliante false cu insemnele Aliantei, la cateva ore una dintre acestea fiind identificata ca fiind presedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului National Liberal. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, califica acțiunea drept…

- In prezentarea listei de candidati ai La Republique en Marche (LREM), Macron si-a surprins adversarii punandu-l pe pozitia a doua pe aceasta lista pe Pascal Canfin, un vechi membru al partidului Verde.Este un semnal ca presedintele francez doreste sa obtina capital politic de pe urma afirmarii…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cel care deschide lista Aliantei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat duminica, la Constanta, ca, indiferent ce se va intampla pana in anul 2020, el va candida si pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca, spune el, proiectul sau este in…

- Partidul Popular European (PPE) și grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) ar putea scadea semnificativ la alegerile europene din 23-26 mai, pierzând controlul asupra Parlamentului European (PE), al carui raport de forțe va fi modificat ca urmare a ascensiunii extremei-drepte și a liberalilor…

- „Nu e adevarat. Nu am spus asta niciodata domnului Juncker și i-am menționat asta și domnului Basescu la acea vreme. De altfel eu nu eram membru de partid atunci și nu se punea problema sa ma mut undeva, politic. Aș categorisi PLUS ca un partid de centru dreapta, daca ne uitam la programul politic…