Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban, premierul desemnat, s-a declarat încrezator ca partenerii de la partidele care au votat moțiunea împotriva guvernului Dancila vor susține învestirea guvernului în Parlament și nu vede o piedica ce nu poate fi trecuta pentru a obține o majoritate.”Sunt…

- Moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost depusa. Exista in acest moment, cel putin pe hartie, o majoritate pentru a darama Guvernul. Ce lipseste, insa, este o majoritate clara care sa si guverneze apoi. Este nevoie de un numar de 233 de parlamentari care sa voteze motiunea de cenzura…

- "Optiunea noastra este de a discuta de un guvern de un an de zile, pana la alegeri, un guvern de centru-stanga, asa cum a fost votat in 2016, fara doamna Dancila, fara domnul Fifor', a afirmat Ponta. "Am fost intrebat daca il votez pe Orban. Nu, domnule, nu il votez si nici nu mi-a cerut Ludovic…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca singura solutie agreata in momentul de fata de alianta USR-PLUS este reprezentata de alegerile anticipate si ca nu este dispus sa intre la guvernare "la misto", alaturi de Tariceanu si de Ponta, transmite Agerpres.…

- "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit, in perspectiva demisiei doamnei Dancila, care nu mai are sprijin parlamentar, sa declare public si explicit ca nu va mai acorda inca o sansa PSD. Lucrul acesta nu mai poate continua. Fiecare…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca au fost demarate procedurile de depunere a unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului, subliniind ca PSD ar trebui sa plece de la guvernare pentru ca nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritați, dupa ce ALDE a anunțat ca iese de la guvernare.…