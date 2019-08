Dan Barna, explicație după declaraţia despre ce s-ar fi întâmplat la Caracal, dacă ar fi fost preşedinte "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa de siguranța publica a cetațenilor funcționeaza cum trebuie. Modul in care au acționat Poliția și celelalte instituții publice in ultimele doua saptamani este rezultatul unei degradari continue de ani de zile, in care nimeni nu a pus nici macar o intrebare. In viziunea mea, președintele nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. ”Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional”, a spus Barna, care a mai…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Deputatul Silviu Vexler, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie cu Statul Israel, a reacționat dur, dupa ce a vazut postarea facuta pe Faceebok de consilierul de la Guvern, Dana Varga, cea care a postat un colaj de fotografii cu președintele Klaus Iohannis și Adolf Hitler.Citește și: Polițistul…

- Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul isi va asuma masurile, in urma crimelor de la Caracal, prin Ordonanta de Urgenta, Parlamentul urmand a fi convocat in sesiune extraordinara. Premierul a salutat demisia șefului STS, insa l-a criticat pentru reactia intarziata. "Mi-aș fi dorit sa il motiveze…

- Clotilde Arman și Stelian Ion, amandoi din USR, au criticat decizia lui Klaus Iohannis de a-i numi pe Ramona Manescu la Externe și pe Nicolae Moga, la Interne. Liderul lor, Dan Barna, este candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale. Stelian Ion, deputat USR, scrie pe Facebook ca…

- ”Liderul Partidului Lozinca - USR, domnul Dan Barna, ne-a informat cu senitatate, aseara, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, primul demers al domniei sale va fi acela de declansare a alegerilor anticipate. Desigur, dupa ce, in prealabil, va…

- La aceasta ceremonie vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, si presedintele PMP, Eugen Tomac. 'La invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, joi, 13 iunie, la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, va avea…