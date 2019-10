Dan Barna explică de ce nu intră USR guvernare AUDIO Dan Barna le spune colegilor ca, daca USR intra la guvernare cu PNL, vor primi cel mult unu-doua ministere. In schimb, daca așteapta alegerile, avand in vedere scorul de la europarlamentare, ar putea deține jumatate de guvern și eventual și prim-ministrul. „Daca intram acum la guvernare ne asociem și validam PNL. De-asta nu trebuie sa cadem in capcana sa cerem 1-2 ministere PNL-ului, pentru ca ne vor da orice. Ideea ca intram la guvernare și-i validam inseamna raiul pe pamant pentru ei. Daca o sa faca bine, meritul o sa fie al PNL. Daca vor face rau, evident ca va fi din vina USR. Am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

