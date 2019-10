Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a solicitat Departamentului pentru lupta antifrauda (DLAF) sa transmita la DNA toate documentele care il vizeaza si acuza folosirea informatiilor dintr-o ancheta jurnalistica in scop politic. Barna le-a cerut vineri sustinatorilor sai, intr-o postare pe Facebook,…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca existența USR-PLUS și a unei alternative politice se datoreaza și președintelui Klaus Iohannis. Barna a transmis ca evaluarea mandatului lui Klaus Iohannis o va face în dezbaterile din campania electorala pentru prezidențiale, pe care le așteapta cu mare interes,…