- Uniunea Salvati Romania sustine ca decizia CCR de a respinge proiectul de revizuire a Constitutiei pe care l-a initiat cu PNL ''ignora votul a peste 6,4 milioane de romani'' si anunta ca va continua lupta la nivel parlamentar pentru transpunerea rezultatelor referendumului din 26 mai,…

- Președintele USR - Dan Barna reacționeaza dupa decizia CCR de a respinge inițiativele privind revizuirea Constituției în sensul interzicerii amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție

- Alegerea candidatului USR pentru alegerile prezidentiale, sambata, a fost eclipsata de tensiunile evidente cu partenerii de la PLUS, partidul lui Dacian Ciolos. In timp ce useristii isi votau liderul pentru a merge in cursa pentru Palatul Cotroceni, Ciolos iesea, intr-o conferinta de presa, unde anunta…

- Uniunea Salvati Romania si-a desemnat sambata, in cadrul Congresului partidului, candidatul la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi regasindu-se si modificarea Statutului formatiunii, astfel incat presedintele USR sa fie ales de toti membrii. Cei peste 500 de delegati la Congresul USR l-au validat…

- Concluzia consultarilor de la Cotroceni: PSD sustine implementarea referendumului pe Justitie, insa nu e de acord ca noul referendum pentru modificarea Constitutiei sa fie organizat concomitent cu alegerile prezidentiale din toamna. Demersul presedintelui Iohannis e sustinut de toate partidele. Doar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca participarea la alegerile pentru Parlamentul European si la referendum a fost senzationala, el adaugand ca romanii au dat un vot clar si ferm care nu poate fi ignorat de niciun politician in Romania. "Dragi romani, sunteti fantastici! Va felicit! Ati participat…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de organizare a referndumului din 26 mai. Traian Basescu l-a luat la mișto pe urmașul sau de la Cotroceni din cauza modului in care a formulat intrebarile. Basescu e de parere ca nu sunt doua intrebari ci 4 și contesta și capacitatea votanților de…

- Liderii coalitiei nu par sa fie de acord cu decizia premierului Viorica Dancila, care a trimis la Palatul Cotroceni propuneri de interimate, dupa ce seful statului a respins remanierea. Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele…